В России начали временно запрещать продажу алкоголя

В Кызыле будет запрещена продажа алкоголя на майских праздниках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

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Такое решение было принято в целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав граждан в соответствии с законом «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований республики Тыва отдельными государственными полномочиями по установлению запрета на розничную продажу алкогольной продукции».

Запрет не касается предприятий общественного питания. Мэрия лишь рекомендовала их руководителям снять спиртное с реализации.

Также мэрия запретила гражданам 1-10 мая приносить с собой алкогольные напитки на праздничные мероприятия, посвященные Дню весны и труда и годовщине победы в Великой Отечественной войне.