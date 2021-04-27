Курс доллара: рубль возьмет реванш

Финансовый аналитик Александр Купцикевич считает, что курс доллара в ближайшее время снизится до 72,5 рубля (на 3,3 процента), а евро будет стоить 88,5 рубля (падение на 2,2 процента). Об этом пишет «Российская газета».

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Эксперт отметил, что российская валюта успешно пережила период введения санкций: доллар не раз начинал уходить вниз на отметке выше 77 рублей, а евро не задержался на уровне в 92 рубля.

По мнению Купцикевича, «настоящий реванш» покупателей рубля может произойти уже на этой неделе. Российскую валюту поддержит восстановление мировой экономики, спроса на нефть и готовность России к переговорам по сложным вопросам, подчеркнул он.

В то же время аналитик допустил, что перед длинными выходными игроки начнут распродавать рубль, чтобы снизить свои риски. В итоге доллар останется у отметки в 75 рублей, а евро - у 90.

Несмотря на моменты слабости, Купцикевич считает, что в ближайшие три месяца рубль будет скорее укрепляться, чем падать.