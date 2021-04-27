Курс доллара: рубль возьмет реванш

Финансовый аналитик Александр Купцикевич
считает, что курс доллара в ближайшее время снизится до 72,5 рубля (на 3,3 процента), а евро будет стоить 88,5 рубля (падение на 2,2 процента). Об этом пишет
«Российская газета».
Эксперт отметил, что российская валюта успешно пережила период введения санкций: доллар не раз начинал уходить вниз на отметке выше 77 рублей, а евро не задержался на уровне в 92 рубля.
По мнению Купцикевича, «настоящий реванш» покупателей рубля может произойти уже на этой неделе. Российскую валюту поддержит восстановление мировой экономики, спроса на нефть и готовность России к переговорам по сложным вопросам, подчеркнул он.
В то же время аналитик допустил, что перед длинными выходными игроки начнут распродавать рубль, чтобы снизить свои риски. В итоге доллар останется у отметки в 75 рублей, а евро - у 90.
Несмотря на моменты слабости, Купцикевич считает, что в ближайшие три месяца рубль будет скорее укрепляться, чем падать.
Как писал «Рамблер», на торгах Мосбиржи вечером 26 апреля курс доллара падал до 74,89 рубля (на 10,25 копейки). Евро потерял 21,25 копейки и достиг 90,47 рубля.