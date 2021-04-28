Москва впервые за восемь лет взяла в долг

Он уточнил, что вырученные средства пойдут на финансирование «важнейших инфраструктурных проектов столицы». Благодаря этому, по его мнению, экономика получит дополнительный импульс в период пандемии, кроме того, «город сможет в срок выполнить взятые на себя инвестиционные обязательства».

Ещё один аукцион по размещению пятилетних облигаций планируется провести в середине мая. А в конце мая власти Москвы планируют разместить зелёные облигации объёмом 70 млрд рублей. С их помощью планируется профинансировать экологические проекты по снижению выбросов загрязняющих веществ и парникового газа от автотранспорта. Эти средства также будут направлены на строительство метрополитена и замену автобусов на электробусы.