Москва впервые за восемь лет взяла в долг

Ранее Минфин России
отреагировал на введение санкций США против российского госдолга. Ведомство будет размещать только новые выпуски облигаций федерального займа (ОФЗ), при этом доразмещение зарегистрированных ранее серий будет прекращено. Санкции США против госдолга России вступят в силу 14 июня. Американским инвесторам будет запрещено вкладываться в долговые обязательства, выпущенные Центробанком
, Фондом национального благосостояния
(ФНБ) или Минфином. В последнем ведомстве уточнили, что могут взять паузу в проведении аукционов ОФЗ, чтобы обстановка на рынке стабилизировалась.