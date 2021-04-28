Впервые доля доллара в российском экспорте упала ниже 50%. Это исторический момент. Усилия России по снижению зависимости от доллара не прошли даром. Причем в борьбе с американской валютой Москве активно помогает Пекин. Когда Россия сможет полностью отказаться от доллара?

Многолетние усилия России по снижению зависимости от доллара принесли результат. Доля доллара в российском экспорте впервые упала ниже 50%. Это исторический момент. Так, по данным ЦБ РФ , за последний год доля американской валюты в наших экспортных расчетах снизилась до 48,3% в первом квартале этого года против 61,5% в первом квартале 2020 года.

«В прошлом году резко сократился экспорт сырья из России из-за мировых карантинов. Это сильно ударило по выручке и сократило долю доллара. Однако проблемы 2020 года лишь усилили тренд, который наблюдается уже многие годы», – говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Снижение зависимости от доллара в международных расчетах началось восемь лет назад. Москву заставили запустить этот процесс сами США своими санкциями.

В итоге за восемь лет доля доллара в российском экспорте снизилась почти в два раза. В первом квартале 2013 года она составляла 82%, а теперь – 48,3%.

При сохранении таких же темпов уже к 2028–2030 годам Россия в теории вообще может уйти от использования доллара при продаже своих товаров на другие рынки. Однако на практике ситуация не так однозначна: полный отказ от расчетов во внешней торговле в американской валюте пока выглядит утопичным.

Однако процесс дедолларизации налицо. Любопытно, что избавляться от долларовой зависимости России помогает Китай, который также столкнулся с напором США. Разница лишь в методах борьбы: против России Штаты действуют через санкционные войны, а против Китая – через торговые. Экономики США и Китая сильно связаны, поэтому Вашингтон может давить на Пекин чисто экономически. К тому же задача убить Китай не стоит, так как это слишком сильно ранит сами США, надо лишь перетянуть одеяло в торговле на себя. У России же с США практически нет торговых связей. У Вашингтона один способ – ударить по России через Евросоюз , на который США давят политическими методами, вынуждая страны Европы ухудшать экономические связи с Москвой.

«Тренд на уход от расчетов в долларах связан с возможным ужесточением антироссийских санкций, которые способны существенно ограничить долларовые транзакции российских юридических и физических лиц», – говорит Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

«В случае самых жестких санкций могут блокироваться долларовые переводы, как это обещали сделать с «Русалом» три года назад. Попытка сократить риски остаться без возможности расплатиться с поставщиками, акционерами и кредиторами приводит к дедолларизации в бизнес-расчетах», – отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

На этом фоне отказ России и Китая от доллара более чем понятен. В частности,

«Роснефть» перешла в расчетах с Китаем на евро, хотя нефть торгуется в долларах. Теперь Россия с Китаем торгует на три четверти в евро.

В четвертом квартале доля евро в нашем экспорте в Китай подскочила до 83,3%, а доллара – снизилась до 10,8%. Хотя до второго квартала 2018 года ситуация была практически диаметрально противоположной: доля евро в торговле России с Китаем была менее 2% при доле доллара в 87%).

В целом Россия начинает все чаще продавать свои товары за рубеж (не только в Китай) вместо долларов за евро. Доля евровалюты в российском экспорте только за прошедший год подскочила более чем на 10%, до 36% в четвертом квартале 2020 года. Для сравнения: в четвертом квартале 2013 года доля евро была всего 8,3%.

Впрочем, с другими странами Россия также все чаше уходит от американской валюты. «Если брать поступления России от внешней торговли, то с 2013 года доля доллара снизилась в торговле с ЕС почти вдвое – с 76% до 42%, со странами БРИКС – в четыре раза, с 96% до 24%, с Индией – в три раза, с 96% до 34%. Аналогичная ситуация и по другим странам», – отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Сергей Ермолаев

Отказаться от американской валюты на самом деле не так просто. «Доллар США, будучи основной мировой валютой, обладает большей универсальностью, то есть его можно использовать для расчетов с любыми контрагентами, евро же в этом плане – менее гибкая валюта. Отказ от доллара несет в себе издержки, связанные с конвертацией и курсовыми скачками евро», – отмечает Дмитрий Бабин.

В прошлом году европейская валюта росла по отношению к доллару, что принесло выгоду тем, кто экспортировал за евро. Однако так может быть не всегда. «На более долгосрочном горизонте это создает курсовые риски, так как сырье на мировых биржах торгуется в долларах США, что обуславливает заключение большинства контрактов между потребителями и производителями также в долларах или с привязкой к его курсу», – говорит Бабин.

И все же евро – это лучшая альтернатива доллару, которая пока существует для международных расчетов. К сожалению, рубль на эту роль пока не претендует. «Евро занимает второе место в структуре мировой торговли, хоть и с большим отрывом от доллара. Значит, европейская валюта очень ликвидна, то есть с ней можно проводить операции за очень небольшую плату: поскольку всегда есть много желающих купить или продать ее», – говорит Ермолаев.

Конечно, в этом случае растет зависимость России уже от евро в торговле. Однако выбор не то чтобы велик. «На евро проще всего переключиться с доллара при острой необходимости дедолларизации внешней торговли. Валютная диверсификация, когда доллар и евро имеют схожие доли во внешней торговле, априори несет меньшие риски», – говорит аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Ростислав Ерзин. «Кроме того, ЕС не такая политически консолидированная структура, как США. Поэтому евро тяжелее использовать в политических целях. Кроме того, зависимость ЕС от торговли с Россией выше, чем у США», – указывает Ермолаев.

Что касается рубля, то в рамках ЕАЭС и СНГ доля рубля в расчетах уже давно достаточно высокая. В 2020 году она составила 69% и 62% соответственно. «На таком высоком уровне она сохраняется достаточно долго с минимальными колебаниями. Отсутствие дополнительного роста доли рубля можно объяснить излишними издержками при расчетах по определенным товарным группам или среди тех или иных экспортеров», – считает Ерзин. Иными словами, другими товарами торговать в рублях становится невыгодно.

«Волатильность обменного курса рубля достаточно высокая, поэтому многие торговые партнеры не заинтересованы в большом накоплении нашей валюты. К тому же существующая инфраструктура платежей также не позволяет использовать рубль (равно как и многие другие валюты) столь же свободно, как доллар или евро», – заключает Ерзин.

Однако задачу обезопасить страну от США замена доллара на евро во внешней торговле выполняет. Чем меньше Россия использует доллар во внешнеторговых расчетах, тем меньше у нее необходимость держать эту валюту в резервах страны. Россия уже наращивает долю золота, евро и юаня в резервах.