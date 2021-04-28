Впервые доля доллара в российском экспорте упала ниже 50%. Это исторический момент. Усилия России по снижению зависимости от доллара не прошли даром. Причем в борьбе с американской валютой Москве активно помогает Пекин. Когда Россия сможет полностью отказаться от доллара?
Многолетние усилия России по снижению зависимости от доллара принесли результат. Доля доллара в российском экспорте впервые упала ниже 50%. Это исторический момент. Так, по данным ЦБ РФ
, за последний год доля американской валюты в наших экспортных расчетах снизилась до 48,3% в первом квартале этого года против 61,5% в первом квартале 2020 года.
«В прошлом году резко сократился экспорт сырья из России из-за мировых карантинов. Это сильно ударило по выручке и сократило долю доллара. Однако проблемы 2020 года лишь усилили тренд, который наблюдается уже многие годы», – говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.
Снижение зависимости от доллара в международных расчетах началось восемь лет назад. Москву заставили запустить этот процесс сами США своими санкциями.
В итоге за восемь лет доля доллара в российском экспорте снизилась почти в два раза. В первом квартале 2013 года она составляла 82%, а теперь – 48,3%.
При сохранении таких же темпов уже к 2028–2030 годам Россия в теории вообще может уйти от использования доллара при продаже своих товаров на другие рынки. Однако на практике ситуация не так однозначна: полный отказ от расчетов во внешней торговле в американской валюте пока выглядит утопичным.
Однако процесс дедолларизации налицо. Любопытно, что избавляться от долларовой зависимости России помогает Китай, который также столкнулся с напором США. Разница лишь в методах борьбы: против России Штаты действуют через санкционные войны, а против Китая – через торговые. Экономики США и Китая сильно связаны, поэтому Вашингтон может давить на Пекин чисто экономически. К тому же задача убить Китай не стоит, так как это слишком сильно ранит сами США, надо лишь перетянуть одеяло в торговле на себя. У России же с США практически нет торговых связей. У Вашингтона один способ – ударить по России через Евросоюз
, на который США давят политическими методами, вынуждая страны Европы ухудшать экономические связи с Москвой.
«Тренд на уход от расчетов в долларах связан с возможным ужесточением антироссийских санкций, которые способны существенно ограничить долларовые транзакции российских юридических и физических лиц», – говорит Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».
«В случае самых жестких санкций могут блокироваться долларовые переводы, как это обещали сделать с «Русалом»
три года назад. Попытка сократить риски остаться без возможности расплатиться с поставщиками, акционерами и кредиторами приводит к дедолларизации в бизнес-расчетах», – отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.
На этом фоне отказ России и Китая от доллара более чем понятен. В частности,
«Роснефть»
перешла в расчетах с Китаем на евро, хотя нефть торгуется в долларах. Теперь Россия с Китаем торгует на три четверти в евро.
В четвертом квартале доля евро в нашем экспорте в Китай подскочила до 83,3%, а доллара – снизилась до 10,8%. Хотя до второго квартала 2018 года ситуация была практически диаметрально противоположной: доля евро в торговле России с Китаем была менее 2% при доле доллара в 87%).
В целом Россия начинает все чаще продавать свои товары за рубеж (не только в Китай) вместо долларов за евро. Доля евровалюты в российском экспорте только за прошедший год подскочила более чем на 10%, до 36% в четвертом квартале 2020 года. Для сравнения: в четвертом квартале 2013 года доля евро была всего 8,3%.
Впрочем, с другими странами Россия также все чаше уходит от американской валюты. «Если брать поступления России от внешней торговли, то с 2013 года доля доллара снизилась в торговле с ЕС почти вдвое – с 76% до 42%, со странами БРИКС
– в четыре раза, с 96% до 24%, с Индией – в три раза, с 96% до 34%. Аналогичная ситуация и по другим странам», – отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Сергей Ермолаев
.
Отказаться от американской валюты на самом деле не так просто. «Доллар США, будучи основной мировой валютой, обладает большей универсальностью, то есть его можно использовать для расчетов с любыми контрагентами, евро же в этом плане – менее гибкая валюта. Отказ от доллара несет в себе издержки, связанные с конвертацией и курсовыми скачками евро», – отмечает Дмитрий Бабин.
В прошлом году европейская валюта росла по отношению к доллару, что принесло выгоду тем, кто экспортировал за евро. Однако так может быть не всегда. «На более долгосрочном горизонте это создает курсовые риски, так как сырье на мировых биржах торгуется в долларах США, что обуславливает заключение большинства контрактов между потребителями и производителями также в долларах или с привязкой к его курсу», – говорит Бабин.
И все же евро – это лучшая альтернатива доллару, которая пока существует для международных расчетов. К сожалению, рубль на эту роль пока не претендует. «Евро занимает второе место в структуре мировой торговли, хоть и с большим отрывом от доллара. Значит, европейская валюта очень ликвидна, то есть с ней можно проводить операции за очень небольшую плату: поскольку всегда есть много желающих купить или продать ее», – говорит Ермолаев.
Конечно, в этом случае растет зависимость России уже от евро в торговле. Однако выбор не то чтобы велик. «На евро проще всего переключиться с доллара при острой необходимости дедолларизации внешней торговли. Валютная диверсификация, когда доллар и евро имеют схожие доли во внешней торговле, априори несет меньшие риски», – говорит аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Ростислав Ерзин. «Кроме того, ЕС не такая политически консолидированная структура, как США. Поэтому евро тяжелее использовать в политических целях. Кроме того, зависимость ЕС от торговли с Россией выше, чем у США», – указывает Ермолаев.
Что касается рубля, то в рамках ЕАЭС
и СНГ доля рубля в расчетах уже давно достаточно высокая. В 2020 году она составила 69% и 62% соответственно. «На таком высоком уровне она сохраняется достаточно долго с минимальными колебаниями. Отсутствие дополнительного роста доли рубля можно объяснить излишними издержками при расчетах по определенным товарным группам или среди тех или иных экспортеров», – считает Ерзин. Иными словами, другими товарами торговать в рублях становится невыгодно.
«Волатильность обменного курса рубля достаточно высокая, поэтому многие торговые партнеры не заинтересованы в большом накоплении нашей валюты. К тому же существующая инфраструктура платежей также не позволяет использовать рубль (равно как и многие другие валюты) столь же свободно, как доллар или евро», – заключает Ерзин.
Однако задачу обезопасить страну от США замена доллара на евро во внешней торговле выполняет. Чем меньше Россия использует доллар во внешнеторговых расчетах, тем меньше у нее необходимость держать эту валюту в резервах страны. Россия уже наращивает долю золота, евро и юаня в резервах.
И все же полностью снизить зависимость от доллара невозможно, потому что вся международная финансовая система подстроена под эту валюту в силу исторических причин, говорит Ерзин. По его мнению, Россия может стимулировать крупные национальные компании использовать иные валюты во внешнеторговых расчетах, что она и делает, но помимо этого возможностей у нее немного.