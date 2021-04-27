Доля доллара в российских экспортных расчетах составила в IV квартале 48,3%, показывают свежие данные Центробанка . В годовом выражении доля американской валюты в экспортных расчетах остановилась на отметке 55,8%. Еще три года назад (глубина доступных данных) этот показатель мог доходить до 70%. Сократить использование американской валюты во многом получилось за счет торговли России с Китаем, которая теперь больше чем на 80% ведется в евро (всего доля евро в экспортных расчетах выросла до 36%).

Как пишут аналитики Bloomberg, Россия на протяжении последних лет снижает зависимость от доллара во внешнеторговых расчетах из-за постоянной угрозы новых санкций. Страна «пытается найти способы изолировать свою экономику от американского вмешательства».

Рамблер

«Конечно, это естественным образом смягчает эффект от любых санкций, а главное, это делает последующие расчетные санкции менее осмысленными, если кому-то вдруг захочется их ввести», — объясняет «Газете.Ru» управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА», доцент НИУ ВШЭ и экономического факультета МГУ Антон Табах.

Но это процесс не столь быстрый, и главное не столько в какой валюте рассчитываются, сколько в какой валюте номинируют цены на сырьевые товары, подчеркивает он.

«Если мы вспомним, что у нас было еще лет 15 назад [на внутреннем рынке] — все расчеты в рублях, но цены были привязаны к условным единицам (у.е.) — евро и долларам. Поэтому доллар может сегодня меньше использоваться в расчетах, но долларизация все равно будет высокой», — говорит Антон Табах.

Что касается перехода на расчет в других валютах, то выбор евро и иных валют может быть связан с тем, насколько та или иная юрисдикция «любит заниматься навешиванием санкций» и насколько все централизовано.

«Понятно, что еврозона достаточно децентрализована», что несколько снижает риски введения санкций на валютные расчеты, добавляет эксперт.

Доллар пока остается более распространенной валютой как в международных расчетах, так и в номинации цен на биржевые товары, хотя постепенно его роль снижается, «но это процесс долгий», продолжает Антон Табах. При этом использование других валют там, где цены назначаются в долларах, добавляет еще один слой валютного риска и расчетного риска из-за скачков курса валют третьих стран.

США 15 апреля объявили о введении новых санкций против России в ответ на вмешательство в выборы и хакерские атаки. Американским инвесторам запретили покупать на первичном рынке новые российские гособлигации после 14 июня и кредитовать российские Минфин , Центробанк или Фонд национального благосостояния.

Как отмечают аналитики «Эксперт РА», ограничения оказались не самыми жесткими и даже способствовали некоторой стабилизации рынка за счет снятия неопределенности. Кроме того, сейчас заимствования для российского ЦБ не столь нужны.

«Ресурсы Банка России позволяют поддержать ликвидность, а слабый рубль в комбинации с комфортными ценами на экспортные товары так наполнил российское казначейство, что заимствования можно на какое-то время прекратить или обойтись отечественными и не боящимися санкций иностранными инвесторами», — считают в «Эксперт РА».

При этом включение первичного рынка ОФЗ в санкционный список повышает общую токсичность российских активов, а особо тревожные комплаенс-менеджеры будут стараться их избегать, рассуждают аналитики агентства. Кроме того, формулировки санкционного указа президент США Джо Байдена передают «правительству», то есть Минфину и Госдепу , полномочия налагать новые ограничения на российский суверенный долг, что создает постоянную угрозу санкций «исподтишка».

«В целом новый раунд санкций не создает немедленных рисков, однако в долгосрочной перспективе он работает как оковы на российской экономике и финансовом секторе. Расширение санкций требует новых усилий для подстройки к ним, токсичность или подразумеваемая токсичность российских активов повышает стоимость заимствований или мешает проводить сделки – тем самым снижая возможности для привлечения инвестиций и экономического роста уже частному сектору», — заключают аналитики «Эксперт РА».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай вынуждены отказываться от доллара из-за политики США. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Такое заявление министр сделал во время беседы с китайскими СМИ. Лавров отметил, что США объявили своей задачей ограничение «возможности технологического развития» России и Китая.

Рамблер

«Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», - подчеркнул Лавров.

По его мнению, странам также следует отказаться от использования международных платежных систем, «контролируемых Западом».

«Жизнь заставляет нас выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех «причуд», которые демонстрируют наши западные партнеры», - заключил Лавров.

Как писал «Рамблер», ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что доллар не исчезнет из обращения в России, несмотря на планы властей снизить зависимость экономики от американской валюты.

В Центробанке до этого поясняли, что дедолларизация, которую проводит Россия, касается только международных расчетов, и не влияет на вкладчиков работающих в стране банков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва «активно работает» в направлении отказа от западных платежных систем, а также «дедолларизации» экономики. Об этом 12 апреля сообщило агентство IRNA.

В Кремле не исключают отключение России от западных платежных систем, учитывая враждебное отношение Запада, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

В качестве альтернативы российская сторона рассматривает национальные или другие валюты при проведении взаиморасчетов.

«Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами», — отметил Лавров.

Дипломат акцентировал внимание на том, что Кремль выступает против любых ограничительных мер, которые, по его мнению, «бьют по наименее защищенным слоям населения». Он также считает, что эту российскую позицию разделяют в «мировом сообществе».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия постепенно уходит от зависимости от доллара США и увеличивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рамблер

«Россия последовательно уходит от зависимости от доллара. Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией», — сказал Володин.

Володин добавил, что РФ в феврале включила в структуру Фонда национального благосостояния японскую йену и китайский юань с долями 5% и 15% соответственно.

Россия может отказаться от расчетов в долларах через пять лет. Об этом заявил главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин

Рамблер

«[Отказ от доллара] потребует значительного времени (4-5 лет)», — цитирует РИА «Новости» Шеина. По его словам, долгий срок отказа от валюты связан с тем, что для этого необходимо изменить систему работы банков.

Однако Шеин подчеркнул, что власти РФ в ближайшее время попытаются отказаться от долларовых расчетов. Экономист считает, что для этого созданы все необходимые условия. В частности, Россия сформировала запас золота, обеспечивающего рубль, и снизила уровень госдолга в долларах. Кроме этого, в РФ появилась собственная платежная система.

Одной из ступеней дедолларизации может стать создание национальных криптовалют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

«Процесс дедолларизации уже давно начат российскими властями. Переход на расчёты в китайский юань или российский рубль — ещё одна ступень этого процесса, — сказала она. — В этом должны быть заинтересованы обе стороны, потому как многомиллиардные межправительственные сделки по газовым контактам между Россией и Китаем, выраженные в национальных валютах, существенно сократят спрос на доллар, тем самым вызвав снижение его котировок».

Следующей ступенью дедолларизации, как полагает Скрыль, может служить создание национальных криптовалют, использование которых упростит взаиморасчеты и значительно удешевит валютные переводы по государственным контрактам.

«Китай успешно тестирует собственную национальную криптовалюту, и именно она может лечь в основу ухода от доллара в расчетах и использования контролируемых Западом платежных систем», — констатировала экономист.

Евросоюз собирается «бросить вызов господству доллара» на мировых рынках и укрепить свою самодостаточность в финансовой сфере. Брюссель поднимет этот вопрос за день до инаугурации избранного президента США Джо Байдена, запланированной на 20 января.

В рассматриваемом Еврокомиссией документе прежде всего говорится о трудностях, с которыми столкнулся ЕС после того, как действующий президент США Дональд Трамп восстановил санкции против Ирана. Авторы проекта подчёркивают, что власти должны «защитить» ЕС от «последствий незаконного экстерриториального применения» подобных мер, сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

«Годы правления Трампа высветили наши уязвимые места, и мы должны устранить их, хотя он и уходит. Речь идёт о месте ЕС в мире — о возможности быть экономической и финансовой державой», — заявил изданию собеседник из Еврокомиссии.

В документе отмечается, что политика Трампа в отношении Ирана оказала непосредственное влияние на развёрнутую в Европе финансовую инфраструктуру, в том числе на систему межбанковских платежей SWIFT, а также депозитарии Euroclear и Clearstream. Санкции, введённые Вашингтоном, заставили Брюссель создавать специальный механизм для облегчения расчётов за законные торговые операции между ЕС и Ираном, и этот процесс был сопряжён с рядом трудностей.

«ЕС должен разработать меры по защите европейских операторов в случае, если третья страна заставит их соблюдать принятые в одностороннем порядке санкции», — говорится в документе.

В проекте также подчёркивается стремление ЕС укрепить свою самодостаточность в финансовой сфере после того, как администрация Трампа нарушила существующие нормы, отмечает Financial Times.

В июне 2019 года Европейский центробанк назвал Россию одним из основных двигателей мировой дедолларизации. За один только второй квартал 2019 года российский ЦБ избавился от резервов на сумму в $100 млрд, одновременно с этим нарастив расчёты в альтернативных валютах.