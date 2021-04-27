Акцизы на пиво принесли в бюджет рекордную сумму

Замминистра финансов Андрей Сазанов заявил, что в России зафиксирован пятилетний рекорд по росту поступлений от акцизов на пиво. Об этом сообщает ПРАЙМ.

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Так, в 2020 году он составил 11 млрд рублей (7%). Общая сумма поступлений акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию в бюджеты всех уровней оказалась на 9 млрд рублей выше значения 2019 года.

Сазанов также отметил, что контрольные мероприятия, которые проводились службой на рынке пивоваренной продукции, оказались очень эффективными.

Ранее Минфин подготовил упрощённые правила изготовления, приобретения и уничтожения федеральных специальных марок для алкогольной продукции. Согласно нововведениям, для получения марок на алкогольную продукцию потребуется лишь предоставление заявления.