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Акцизы на пиво принесли в бюджет рекордную сумму

News.ruиещё 1
4 часа назад
Замминистра финансов Андрей Сазанов заявил, что в России зафиксирован пятилетний рекорд по росту поступлений от акцизов на пиво. Об этом сообщает ПРАЙМ.
Акцизы на пиво принесли в бюджет рекордную сумму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, в 2020 году он составил 11 млрд рублей (7%). Общая сумма поступлений акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию в бюджеты всех уровней оказалась на 9 млрд рублей выше значения 2019 года.
Сазанов также отметил, что контрольные мероприятия, которые проводились службой на рынке пивоваренной продукции, оказались очень эффективными.
Ранее Минфин подготовил упрощённые правила изготовления, приобретения и уничтожения федеральных специальных марок для алкогольной продукции. Согласно нововведениям, для получения марок на алкогольную продукцию потребуется лишь предоставление заявления.
Напомним, оборот спиртного без специальных или акцизных марок в России запрещён. Это требование не распространяется на пиво и пивные напитки.
Экономика,Андрей Сазанов,Минфин,
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