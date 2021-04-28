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Цены на гречку могут подскочить на 15%

News.ruиещё 4
1 час назад
Представители торговых сетей и поставщики сообщили, что цены на гречку в России могут вырасти на 10–15% в ближайшее время. Поставщики уже начали рассылать уведомления ретейлерам о подорожании круп.
Цены на гречку могут вырасти на 15%
Фото: pixabaypixabay
Как сообщила газета «Ведомости», в сети магазинов «Верный» ей подтвердили, что первые письма от поставщиков начали приходить ещё в феврале 2021 года. Закупочные цены могут поднять на 7,5–15% с апреля, предупреждали они.
В крупнейшем восточносибирском ретейлере также рассказали о грядущем повышении цен. Причём подорожает не только гречка, но и пшено с овсяными хлопьями. Последние — на 3–5%, уточнил в беседе с газетой руководитель коммуникационного центра компании Дмитрий Болотов.
Эксперты отмечают, что причиной роста цен стала нехватка гречки на заводах, а также растущие поставки за границу. Минпромторг обеспокоен возможным подорожанием круп, пишет издание. Ведомство попросило торговые сети предоставить подробную информацию о динамике стоимости продукции.
Как ранее писал NEWS.ru, санкции ослабляют российскую экономику, но настоящая опасность кроется в инфляции, которая разгоняет цены на продовольствие и вызывает недовольство населения. Именно это может стать причиной её упадка. Такое мнение выразили немецкие СМИ.
Экономика,Рынки,Дмитрий Болотов,Минпромторг,
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