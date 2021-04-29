В России подорожали овощи

В России за минувшую неделю значительно ускорился рост цен на овощи. Об этом свидетельствуют данные Росстата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Так, в период с 20 по 26 апреля капуста подорожала на 3,6%, огурцы — на 3%, морковь — на 2%, а картофель — на 1,5%. Подешевели за прошлую неделю на 1% лишь помидоры.

Отмечается, что за это время также выросли цены на свинину (на 0,9%), куриные яйца (на 0,8%), сосиски и сардельки (на 0,7%), баранину (на 0,6%) и вареную колбасу (на 0,5%). Незначительное повышение цен наблюдается на мороженую рыбу, карамель, шоколадные конфеты и другие продукты.

Стоимость куриного мяса упала на 0,1%, а цены на сливочное масло, сухие молочные смеси для детского питания и водку остались прежними.