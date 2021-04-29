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В России подорожали овощи

News.ruиещё 5
3 часа назад
В России за минувшую неделю значительно ускорился рост цен на овощи. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
В России подорожали овощи
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Так, в период с 20 по 26 апреля капуста подорожала на 3,6%, огурцы — на 3%, морковь — на 2%, а картофель — на 1,5%. Подешевели за прошлую неделю на 1% лишь помидоры.
Отмечается, что за это время также выросли цены на свинину (на 0,9%), куриные яйца (на 0,8%), сосиски и сардельки (на 0,7%), баранину (на 0,6%) и вареную колбасу (на 0,5%). Незначительное повышение цен наблюдается на мороженую рыбу, карамель, шоколадные конфеты и другие продукты.
Стоимость куриного мяса упала на 0,1%, а цены на сливочное масло, сухие молочные смеси для детского питания и водку остались прежними.
Ранее резкий рост цен на овощи произошёл на Украине из-за дефицита урожая. Руководитель Союза украинского селянства Иван Томич заявил, что гражданам страны в связи с ситуацией на рынке стоит забыть о дешёвом борще.
Экономика,Иван Томич,Росстат,
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