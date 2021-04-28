В России подорожали картофель и морковь

Инфляция в России за неделю с 20 по 26 апреля составила 0,2%, следует из статистики Росстата

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Инфляция с начала апреля достигла 0,6%, с начала года – 2,7%.

Больше всего на прошедшей неделе подорожали овощи. Так, цены на картофель в среднем по стране выросли на 1,5%, капуста свежая белокочанная – на 3,6%, морковь – на 2%, огурцы - на 3%.

В то же время помидоры подешевели на 1%, а куры охлажденные и мороженые – на 0,1%.

Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 0,8%, масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,3%, цены на сахар-песок выросли на 0,2%.