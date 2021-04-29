Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

РБК: в России вырастут цены на авиабилеты

Газета.Ruиещё 15
2 часа назад
Цены авиабилетов в России вернутся к тем показателям, которые были в 2019 году, и продолжат расти. Об этом заявил совладелец и председатель совета директоров московского аэропорта Внуково Виталий Ванцев, передает РБК.
По его словам, билеты подорожают уже в следующем году. При этом, средний чек в 2020 году на одних и тех же направлениях значительно упал по сравнению с 2019 годом.
Ванцев уточнил, что предстоящее повышение стоимости авиабилетов связано с тем, что лизинговые платежи авиакомпаний по иностранным воздушным судам номинированы в долларах, тогда как курс рубля снизился на 15–20%. Кроме того, выросли затраты на топливо.
Бизнесмен также отметил экономические трудности, с которыми столкнулись авиакомпании, и назвал два выхода из сложившейся ситуации: либо закрытие, либо повышение тарифов.
Однако Ванцев подчеркнул, что поднимать цены необходимо "грамотно и аккуратно", чтобы не потерять загрузку рейсов.
Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года суммарный чистый убыток 15 крупнейших пассажирских авиакомпаний Российской Федерации составил 125 млрд руб. против четырех млрд руб. прибыли годом ранее.
Экономика,Видео,Виталий Ванцев,Международный аэропорт Внуково,РБК,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители