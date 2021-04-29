Цены авиабилетов в России вернутся к тем показателям, которые были в 2019 году, и продолжат расти. Об этом заявил совладелец и председатель совета директоров московского аэропорта Внуково Виталий Ванцев , передает РБК.

По его словам, билеты подорожают уже в следующем году. При этом, средний чек в 2020 году на одних и тех же направлениях значительно упал по сравнению с 2019 годом.

Ванцев уточнил, что предстоящее повышение стоимости авиабилетов связано с тем, что лизинговые платежи авиакомпаний по иностранным воздушным судам номинированы в долларах, тогда как курс рубля снизился на 15–20%. Кроме того, выросли затраты на топливо.

Бизнесмен также отметил экономические трудности, с которыми столкнулись авиакомпании, и назвал два выхода из сложившейся ситуации: либо закрытие, либо повышение тарифов.

Однако Ванцев подчеркнул, что поднимать цены необходимо "грамотно и аккуратно", чтобы не потерять загрузку рейсов.