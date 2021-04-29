В ЕС сочли невозможным отключение России от SWIFT

По его словам, SWIFT является частной международной организацией, в этой связи у ЕС нет компетенции в данном вопросе.

Боррель также заявил, что в отношениях ЕС и России наметился длительный период конфронтации.

Боррель отметил, что у России есть военная мощь, которую она постоянно показывает, однако с экономической точки зрения она не имеет силы. Кроме того, глава европейской дипломатии сопоставил масштабность российской экономики с итальянской, назвав ее немного превосходящей испанскую.