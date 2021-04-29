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В ЕС сочли невозможным отключение России от SWIFT

Лера Букина
3 часа назад
У Европейского союза нет инструментов для заморозки строительства газопровода «Северный поток-2» и отключения России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая перед депутатами на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе, передает РБК.
В ЕС сочли невозможным отключение России от SWIFT
Фото: ReutersReuters
По его словам, SWIFT является частной международной организацией, в этой связи у ЕС нет компетенции в данном вопросе.
«"Северный поток" — это противоречивая тема. Еврокомиссия уже говорила, что этот проект не служит диверсификации источников энергии Евросоюза. Это ответственность частных компаний, ЕС не имеет инструментов принимать решение по судьбе этого частного проекта», — заявил Боррель.
Как указал глава европейской дипломатии, при запуске «Северного потока-2» Брюссель сможет предъявить требования относительно работы газопровода.
Боррель также заявил, что в отношениях ЕС и России наметился длительный период конфронтации.
Боррель отметил, что у России есть военная мощь, которую она постоянно показывает, однако с экономической точки зрения она не имеет силы. Кроме того, глава европейской дипломатии сопоставил масштабность российской экономики с итальянской, назвав ее немного превосходящей испанскую.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Европарламент подготовил проект резолюции, в которой предложил отключить Россию от системы платежей Swift, остановить проект «Северный поток – 2» и отказаться от российских нефти и газа.
Экономика,Жозеп Боррель,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,
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