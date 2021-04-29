«Ужасный сценарий»: что ждет российскую экономику

Санкции, введенные Вашингтоном в начале апреля, привели к резкому падению курса рубля. Он отыграл потери, так как меры оказались достаточно мягкими. Однако доля иностранных покупателей на рынке рублевых гособлигаций существенно упала: на конец марта их было около 20 процентов, семь процентов из которых составляли американские инвесторы. В феврале прошлого года доля иностранных инвесторов достигала 35 процентов.