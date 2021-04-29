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«Ужасный сценарий»: что ждет российскую экономику

Мария Иванова
52 минуты назад
Автор Frankfurter Allgemeine Zeitung Катарина Вагнер рассказала, что инвесторы начали уходить из российских гособлигаций, опасаясь санкций против Москвы. Слабый рубль ведет к инфляции - «ужасному сценарию», подчеркнула она.
«Ужасный сценарий»: что ждет российскую экономику
Фото: ТАССТАСС
Санкции, введенные Вашингтоном в начале апреля, привели к резкому падению курса рубля. Он отыграл потери, так как меры оказались достаточно мягкими. Однако доля иностранных покупателей на рынке рублевых гособлигаций существенно упала: на конец марта их было около 20 процентов, семь процентов из которых составляли американские инвесторы. В феврале прошлого года доля иностранных инвесторов достигала 35 процентов.
Сама Россия больше не так зависима от денег из-за рубежа, как это было до 2014 года, отметила Вагнер. Москва сократила расходы и снизила долговую нагрузку, но риски все еще есть.
«Если американским банкам также запретят покупать российские гособлигации на вторичном рынке, вырастет премия за риск и значительно снизится курс рубля. Но перспектива дальнейших санкций уже оказывает влияние на инвесторов», - заявила автор.
Аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов считает, что «санкционная премия» по отношению к доллару составляет около десяти рублей. То есть без учета политических рисков и при нынешней цене на нефть один доллар стоил бы не 75 рублей, а 65.
Как писал «Рамблер», ранее Центробанк повысил прогноз по инфляции на 2021 год с 3,7-4,2 до 4,7-5,2 процента.
Из-за инфляционных рисков ЦБ решил повысить ключевую ставку до пяти процентов годовых.
Экономика,Катарина Вагнер,Станислав Мурашов,Райффайзенбанк Австрия,Центральный банк России,
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