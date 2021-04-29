Рамблер

«Европарламент – это орган, который ничего никогда не решает, его рекомендации, резолюции не имеют юридической силы. Он превратился в очаг русофобии», – сказал Джабаров.



«Очень хорошо, пусть отключают, у нас готов дублер этой системы, о чем уже заявил глава МИД РФ. Мне интересно, как они будут расплачиваться с нами за нефтепродукты, наличку в чемоданах возить?» – заявил сенатор, комментируя предложение отключить Россию от SWIFT.

Парламентарий предупредил, что если европейцы захотят покупать энергоресурсы у США, это обойдется им в полтора раза дороже. Они также могут захотеть воспользоваться различными хитрыми реверсивными схемами, но при этом им придется переплачивать посредникам, добавил он.

«В Европарламенте находятся политики с мышлением прошлого века, которое не соответствует современным реалиям, они не уважают даже интересы своих стран», – заключил законодатель.

Европарламент призвал отключить Россию от системы SWIFT в случае «продолжения агрессии» на Украине, сообщают РИА Новости со ссылкой на проект резолюции.

«ЕС должен дать понять, что цена такого действия будет серьезной: в подобных обстоятельствах импорт нефти и газа должен немедленно прекратиться, Россия должна быть отключена от системы платежей SWIFT, все активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены», — говорится в проекте резолюции.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.

Ситуация обратила на себя внимание многих иностранных государств. На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне указали на эскалацию «российской агрессии» и заявили, что Россия передислоцирует войска в Крыму и на восточной границе Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению. Он заверил, что это ни для кого не представляет угрозы и никого не должно волновать.

Евросоюз не может давить на Россию через частные автономные организации, такие как SWIFT, потому что они имеют право не подчиняться Европарламенту. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель

Он отметил, что ЕС ограничен в средствах давления на Москву. Что касается «Северного потока — 2», в проекте участвуют частные компании, которые также сами выбирают пути сотрудничества с РФ.

Рамблер

SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у ЕС нет компетенции. <...> «Северный поток» — это противоречивая тема. <...> Это ответственность частных компаний, ЕС не имеет инструментов принимать решение по судьбе этого частного проекта, — признал дипломат.

Единственное, на чём будет настаивать Европарламент, чтобы газопровод работал «прозрачно и без дискриминации». Также Европа настаивает на «адекватном» уровне контроля над «Северным потоком — 2».

В России считают надуманной угрозу отключения страны от системы международных платежей SWIFT. Об этом заявил директор Департамента международной информационной безопасности российского МИД Андрей Крутских , передает ТАСС.

Рамблер

«Не думаю, что кто-то хотел бы рисковать. Думаю, что в мире камикадзе не существует», — отметил он.

Крутских счел, что подобные попытки лишь доказывают укрепление обороноспособности Москвы в сфере информационно-коммуникационных технологий.

По его словам, в том случае, если угрозы будут реализованы, Москва на них ответит.

«Пусть попробуют [отключить]. (...) Наш бронепоезд стоит на запасном пути, и, естественно, полная уверенность в силе и мощи ответной реакции несомненно присутствует», — сказал Крутских.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ обладает полноценной базой для создания аналога платежной системы SWIFT. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос о том, является ли система передачи финансовых сообщений Центробанка зачатком подобной альтернативы.

Рамблер

«Я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежной и гарантирующей полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести», - цитирует министра РИА Новости.

Ранее в МИД РФ огласили тактику действий России в случае отключения ее от системы SWIFT. Сообщается, что страна воспользуется другими возможностями, однако пока от использования этой системы Москва не отказывается.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов заявил, что создать систему, которая заменит России SWIFT, возможно. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом, по его словам, проблема заключается в мотивации иностранных банков, которые могут отказаться от участия в новой системе.

«Преимущества для российских игроков очевидны – для внутрироссийских переводов они будут защищены от потенциальных санкций. Но насколько те же преимущества актуальны для иностранных игроков – не всегда очевидно», — сказал Достов.

Эксперт объяснил, что альтернатива SWIFT так или иначе будет управляться из какого-то государства, поэтому ее пользователи не могут быть уверены в том, что политические соображения рано или поздно не возьмут верх над экономическими. Также он добавил, что угроза внешних санкций для государств — участников такой системы сохраняется.

Ранее спецпредставитель президента заявил, что Россия ответит в случае отключения от SWIFT.

Как считает эксперт, нужно начать не с создания технологических альтернатив, а с выработки общих принципов, которые могли бы защитить добросовестный бизнес от влияния санкций. Кроме того, Достов рассмотрел в качестве одного из вариантов создание децентрализованной, глобальной системы передачи финансовых сообщений, которая не будет контролироваться ни одним государством.