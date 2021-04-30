Банкир оценил возможность США отключить Россию от SWIFT

Невозможны также и отключения России от международных платежных систем Mastercard и Visa, считает банкир. "Это чисто спекуляция. Они сами настроены на то, чтобы продолжать работу в России и в других странах. Поверьте, ни SWIFT, ни Visa, ни Mastercard (не прекратят работать в РФ — ред.) – это абсолютно не реалистичные дискуссии", — заключил Задорнов.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более санкций со стороны Запада. А днями ранее Европарламент опубликовал проект резолюции, в котором было в очередной раз предложено отключить Россию от этой системы.