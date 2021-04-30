Банкир оценил возможность США отключить Россию от SWIFT

При этом глава "Открытия" допустил, что какие-то ограничения для России теоретически возможны. "Например, может, теоретически, администрация США
именно платежи в долларах через систему SWIFT для той или иной страны ограничить. Это я говорю чисто теоретически. Почему я думаю, что это очень маловероятная вещь? Это, в конечном счете, работает против самих инициаторов именно в силу того, что все начинают искать какую-то другую конфигурацию расчетов, расчетов в валюте, платежных систем, и де-факто, это уже происходит", — заметил он.