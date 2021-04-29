Доллар потеряет два рубля

Специалист «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин
считает, что курс доллара в ближайшей перспективе будет стоить 73,7 - 74 рубля. Об этом пишет
«Российская газета».
По мнению Бабина, укрепление гарантировано, если конъюнктура на рынке не испортится и в геополитике не случится новых неприятностей.
При этом эксперт допустил, что уверенному росту российской валюты могут помешать майские праздники: многие игроки во время длинных выходных сидят в иностранной валюте, опасаясь, что за время каникул на рынке что-то произойдет.
Бабин отметил, что темпы укрепления российской валюты станут понятны уже во вторник, 4 мая.
По мнению аналитика, ждать серьезного влияния на рубль от апрельского заседания Федеральной резервной системы
(ФРС) США не стоит. Более важным он считает июньское заседание, после которого могут сократиться покупки активов и ипотечных облигаций.
На рубль продолжает влияет геополитика и динамика нефтяных цен, заключил Бабин.
Как писал «Рамблер», на торгах Мосбиржи вечером 28 апреля курс доллара снижался на 20,25 копейки, до 74,69 рубля. Евро подешевел на 23,25 копейки, до 90,34 рубля. В ходе торгов европейская валюта опускалась ниже 90 рублей впервые с 6 апреля.