Доллар потеряет два рубля

Специалист «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что курс доллара в ближайшей перспективе будет стоить 73,7 - 74 рубля. Об этом пишет «Российская газета».

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По мнению Бабина, укрепление гарантировано, если конъюнктура на рынке не испортится и в геополитике не случится новых неприятностей.

При этом эксперт допустил, что уверенному росту российской валюты могут помешать майские праздники: многие игроки во время длинных выходных сидят в иностранной валюте, опасаясь, что за время каникул на рынке что-то произойдет.

Бабин отметил, что темпы укрепления российской валюты станут понятны уже во вторник, 4 мая.

По мнению аналитика, ждать серьезного влияния на рубль от апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США не стоит. Более важным он считает июньское заседание, после которого могут сократиться покупки активов и ипотечных облигаций.

На рубль продолжает влияет геополитика и динамика нефтяных цен, заключил Бабин.