Вокруг проекта «Северный поток — 2» много различного рода политических спекуляций. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов Франции в формате видеоконференции в четверг, 29 апреля.

Глава государства отметил, что в настоящее время реализуются знаковые совместные проекты. Строится завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2», а также проходит прокладка газопровода «Северный поток — 2».

Рамблер

«Мы знаем, что, к сожалению, вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций, но хочу подчеркнуть еще раз, это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, эти действия связаны прежде всего с попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке.

«Ну, используются, конечно, различные политические силы, которые считают, что электричество берется прямо вот из розетки электрической, а как оно туда попадает, никто не вдается в подробности», — отметил Путин.

Европейский парламент призывает Евросоюз остановить реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный проект резолюции ЕП.

В нём говорится, что ЕС необходимо снизить свою энергетическую зависимость от России, а для этого газопровод не должен быть завершён.

Отмечается, что принятие резолюции запланировано на четверг, 29 апреля. В ней будут содержаться основные выводы по итогам пленарной сессии.

Американская администрация еще рассматривает вариант введения односторонних санкций в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", однако считает данный вопрос сложным и признает, что он затрагивает интересы союзников Вашингтона в Европе. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден.

Рамблер

"Северный поток - 2" - это сложный вопрос, затрагивающий наших союзников в Европе", - сказал американский лидер. При этом он напомнил, что "выступал против "Северного потока - 2" в течение долгого времени, с самого начала <...>". "Однако это все еще является вопросом, который находится "в игре", - отметил глава администрации США.

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта, в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в том числе в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Ситуация вокруг судьбы газопровода «Северный поток-2» показывает, насколько страны внутри Евросоюза не способны отстаивать свои национальные интересы. Об этом представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью телеканалу RT.

Захарова подчеркнула, что ряд немецких политиков и аналитиков оценивают газопровод как экзистенциальный для Германии проект, напрямую связанный с дальнейшим развитием страны.

Рамблер

«И в этой связи нужно задать вопрос: а если завтра президент Соединенных Штатов Америки Байден, Обама, Трамп или еще кто угодно повелит Германии перестать дышать, Германия послушает — перестанет дышать?» — отметила дипломат.

Администрация Байдена не будет усиливать давление на Германию из-за «Северного потока — 2», заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала «Вместе-РФ».

По мнению сенатора, в ЕС не пришли к единой позиции по газопроводу, так как коммерческие интересы стран-союзников оказались выше евроатлантической солидарности.

Рамблер

«Это для США новая ситуация, обычно они достаточно эффективно управляют своими европейскими союзниками. Но нашла коса на камень. Коммерческие интересы союзников оказались выше соображений евроатлантической солидарности. Это факт, который администрация Байдена не может не учитывать, поэтому Вашингтон сейчас потихонечку начинает отыгрывать назад, разумеется, без того, чтобы терять собственное лицо», — сказал Косачев.

Вместе с тем, по мнению сенатора, пик давления, оказываемого США на Германию в части российского газового проекта, остался в прошлом.

«Я бы не хотел ошибиться, но у меня есть ощущение, что максимальную точку давления со стороны США на Германию, на других европейских участников этого проекта мы всё-таки оставляем в прошлом», — заключил вице-спикер СФ.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен донёс до Германии позицию Вашингтона относительно «Северного потока — 2». В частности, он назвал строительство газопровода плохой идеей, напомнил, что Америка ввела санкции против стран, участвовавших в его строительстве, и пообещал, что его страна продолжит придерживаться этой линии.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится до конца года. Об этом в пятницу сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак , передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, возможно ли окончание строительства уже летом, чиновник сказал, что более точная информация есть только у самой компании.

По данным Nord Stream 2 AG на конец марта, «Северный поток — 2» построен на 95%, оставалось уложить 121 км от общей протяженности трубы по двум ниткам в 2 460 км.

26 марта председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков также выражал уверенность, что газопровод «Северный поток — 2» достроят в этом году.

Рамблер

«Работа активная идет, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно», — заявил он.

По словам главы Комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, Россия может достроить газопровод и пустить по нему первые объёмы газа в сторону Германии уже этим летом.

Разногласия между Вашингтоном и Берлином относительно газопровода «Северный поток-2» сохраняются, однако на их союзнические отношения это не повлияет, заявил представитель американской администрации высокого ранга в ходе брифинга, посвященного 100-дневному сроку пребывания у власти президента США Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник объяснил, что наличие союзнических отношений между США и Германией не означает взаимного согласия по каждому вопросу.

«В ситуации с властями Германии мы ясно дали понять, что считаем "Северный поток-2" плохой сделкой. У них другая точка зрения на этот счет», — привел он пример.

По его словам, Вашингтон предпринял некоторые шаги, чтобы подчеркнуть степень своей приверженности по данному вопросу и попытался сделать так, чтобы Берлин изменил свое мнение относительно газопровода.

«Но в основе своей наши отношения с Германией, наши отношения с другими ключевыми европейскими трансатлантическими партнерами являются краеугольным камнем нашего подхода к остальному миру, в том числе к России», — добавил представитель Белого дома.

20 апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сделала выбор в пользу строительства «Северного потока-2». По ее словам, Берлину следует поддерживать торговлю с Москвой, в том числе в энергетической сфере. Политик также призвала поддерживать диалог с Россией, несмотря на разногласия.