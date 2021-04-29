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Сбербанк улучшил прогноз по росту ВВП России до 3,8%

Праймиещё 2
54 минуты назад
Сбербанк улучшил прогноз по росту российской экономики в текущем году до 3,8% с 3%, следует из презентации банка.
Сбербанк улучшил прогноз по росту ВВП России до 3,8%
Фото: fotolia.com/ hbomucfotolia.com/ hbomuc
Также Сбербанк повысил свои ожидания по инфляции на конец текущего года на 1 процентный пункт, до 4,8%.
Согласно прогнозу Банка России, рост российской экономики в текущем году составит 3–4%. Минэкономразвития ожидает, что рост ВВП РФ в текущем году составит 2,9%.
При этом, по прогнозу ЦБ, годовая инфляция в конце года будет находиться в диапазоне 4,7-5,2%.
Экономика,Минэкономразвития,Сбербанк России,Центральный банк России,
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