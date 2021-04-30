В России предложили запретить поставки бензина за рубеж

Минэнерго предложило на три месяца запретить зарубежные поставки бензина из России. Таким образом правительство хочет навести порядок на внутреннем рынке топлива и не допустить дальнейшего роста цен.

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Соответствующий проект появился на сайте нормативно-правовых актов. Если документ вступит в силу, под запрет попадут автомобильный бензин всех марок, а также лёгкие дистилляты. В Минэнерго уверены, что мера «позволит стабилизировать внутренний рынок топлива и не допустить роста цен».

Министерство отметило, что сейчас на российском рынке спрос на моторное топливо высокий. Но в периоды массовых ремонтов оборудования на нефтеперерабатывающих заводах может возникнуть дефицит бензина, предупредили в ведомстве.

Согласно проекту Минэнерго, под временный запрет попадут не все виды топлива. Ограничения не будут распространяться на: топливо, перемещаемое физлицами для личного пользования; топливо, перемещаемое в рамках международных транзитных перевозок за пределами РФ; произведённое в России топливо, которое перевозят между частями РФ через территории иностранных государств; топливо, предназначенное для водных, воздушных, железнодорожных или автомобильных транспортных средств, используемое в целях эксплуатации в пути следования; топливо, вывозимое для проведения международных спортивных мероприятий; топливо для нужд Минобороны

По его мнению, это поможет защитить российский рынок и обеспечить граждан необходимым количеством бензина. Дорогое топливо Автомобильное топливо на заправках в России за последние три месяца подорожало сильнее, чем за весь 2020 год.

По подсчётам «Коммерсанта», с января бензин в рознице стал дороже на 3,2%. Рост цен значительно обгоняет потребительскую инфляцию, которая на 5 апреля составила 2,1% с начала года.