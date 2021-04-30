В России предложили запретить поставки бензина за рубеж

Минэнерго
предложило на три месяца запретить зарубежные поставки бензина из России. Таким образом правительство хочет навести порядок на внутреннем рынке топлива и не допустить дальнейшего роста цен.
Соответствующий проект появился на сайте нормативно-правовых актов. Если документ вступит в силу, под запрет попадут автомобильный бензин всех марок, а также лёгкие дистилляты. В Минэнерго уверены, что мера «позволит стабилизировать внутренний рынок топлива и не допустить роста цен».
Министерство отметило, что сейчас на российском рынке спрос на моторное топливо высокий. Но в периоды массовых ремонтов оборудования на нефтеперерабатывающих заводах может возникнуть дефицит бензина, предупредили в ведомстве.
Согласно проекту Минэнерго, под временный запрет попадут не все виды топлива. Ограничения не будут распространяться на: топливо, перемещаемое физлицами для личного пользования; топливо, перемещаемое в рамках международных транзитных перевозок за пределами РФ; произведённое в России топливо, которое перевозят между частями РФ через территории иностранных государств; топливо, предназначенное для водных, воздушных, железнодорожных или автомобильных транспортных средств, используемое в целях эксплуатации в пути следования; топливо, вывозимое для проведения международных спортивных мероприятий; топливо для нужд Минобороны
.
По его мнению, это поможет защитить российский рынок и обеспечить граждан необходимым количеством бензина. Дорогое топливо Автомобильное топливо на заправках в России за последние три месяца подорожало сильнее, чем за весь 2020 год.
По подсчётам «Коммерсанта», с января бензин в рознице стал дороже на 3,2%. Рост цен значительно обгоняет потребительскую инфляцию, которая на 5 апреля составила 2,1% с начала года.
В ФАС аномальный рост цен объясняли холодами с суровой зимой и сезонным повышением спроса на нефтепродукты в России и за рубежом. В Минэнерго также считают, что в первую очередь подорожание топлива связано с увеличением внешних котировок на нефть и нефтепродукты. Эксперты отмечали, что цены на бензин выросли из-за несовершенного демпферного механизма . Он позволяет стабилизировать внутреннюю розничную стоимость бензина и снизить давление мировых цен на нефть, однако предполагает рост цены на 5% в год — больше, чем подорожал бензин в рознице за последние два года.