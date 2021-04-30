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5 способов избежать отключения от SWIFT

Анастасия Кирсанова
1 час назад
Эксперты просчитали, что будет, если Россию отключат от платежной системы SWIFT. Как пишет «Взгляд», если Запад решится это сделать, то это не будет означать конец торговли с другими странами.
5 способов избежать отключения от SWIFT
Фото: ТАССТАСС
Отмечается, что в России уже имеется собственная платежная система – СПРФ. Скорее всего, о ней говорил глава МИД Сергей Лавров, когда заявил о том, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT.
Наша платежная система поможет переводить средства внутри страны и в некоторые страны ближнего зарубежья, в основном страны СНГ. Однако с зарубежными транзакциями возникнут проблемы.
Также есть вариант использования цифрового рубля.
«России надо как можно скорее ввести цифровой рубль на случай отключения от SWIFT для обеспечения внешнеторговых расчетов», - написал у себя в Telegram Олег Дерипаска.
Эксперты не до конца согласны с бизнесменом. «Чтобы цифровой рубль решил эту проблему, он должен быть признан платежным средством и за пределами нашей страны. Он может быть подвержен тем же ограничениям и рискам, как и обычный рубль. Ведь «цифра» – это лишь форма передачи информации», – говорит Твердохлеб.
Кроме того, Россия может подключиться к китайской платежной системе, использовать национальную криптовалюту или последовать примеру Ирана и использовать натуральный обмен. Например, в 2015 году была совершена сделка на пять лет: в обмен на вырученные от закупки Россией иранской нефти, Тегеран получал российские товары, в том числе зерно и оборудование. Россия не только обеспечила своим товарам дополнительный рынок сбыта, но и с маржой перепродавала иранскую нефть.
Ранее «Рамблер» писал, что Россия начала отказываться от доллара из-за введения санкций со стороны Соединенных штатов Америки. Оборот иностранной валюты в экспортных расчетах России в четвертом квартале прошлого года впервые упал до 48,3 %, тогда как годом ранее показатель превышал 61%.
Экономика,Олег Дерипаска,Сергей Лавров,МИД,Деловая газета "Взгляд",
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