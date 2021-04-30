5 способов избежать отключения от SWIFT

Эксперты просчитали, что будет, если Россию отключат от платежной системы SWIFT. Как пишет «Взгляд», если Запад решится это сделать, то это не будет означать конец торговли с другими странами.

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Отмечается, что в России уже имеется собственная платежная система – СПРФ. Скорее всего, о ней говорил глава МИД Сергей Лавров , когда заявил о том, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT.

Наша платежная система поможет переводить средства внутри страны и в некоторые страны ближнего зарубежья, в основном страны СНГ. Однако с зарубежными транзакциями возникнут проблемы.

Также есть вариант использования цифрового рубля.

«России надо как можно скорее ввести цифровой рубль на случай отключения от SWIFT для обеспечения внешнеторговых расчетов», - написал у себя в Telegram Олег Дерипаска.

Эксперты не до конца согласны с бизнесменом. «Чтобы цифровой рубль решил эту проблему, он должен быть признан платежным средством и за пределами нашей страны. Он может быть подвержен тем же ограничениям и рискам, как и обычный рубль. Ведь «цифра» – это лишь форма передачи информации», – говорит Твердохлеб.

Кроме того, Россия может подключиться к китайской платежной системе, использовать национальную криптовалюту или последовать примеру Ирана и использовать натуральный обмен. Например, в 2015 году была совершена сделка на пять лет: в обмен на вырученные от закупки Россией иранской нефти, Тегеран получал российские товары, в том числе зерно и оборудование. Россия не только обеспечила своим товарам дополнительный рынок сбыта, но и с маржой перепродавала иранскую нефть.