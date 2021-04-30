Для украинцев цена на газ выросла в 14 раз

Он добавил, что за последний год стоимость услуг ЖКХ выросла на 22 процента, тариф на электроэнергию увеличился на 36,6 процента, на газ — на 63,6 процента, на горячую воду и отопление — на 10,4 процента.

По данным минэкономики, средняя номинальная зарплата на Украине в феврале этого года была 12 549 гривен (452,7 доллара), что только на 15,7 процента больше, чем в феврале 2020-го. Это привело к критическому росту задолженности по оплате коммунальных услуг, подчеркнул политик. С 2014-го она увеличилась почти в шесть раз. По мнению Медведчука, вскоре это приведет к коллапсу всей системы жилищно-коммунального хозяйства.