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Для украинцев цена на газ выросла в 14 раз

Lenta.ru
2 часа назад
С 2014 года цена на газ для жителей Украины выросла в 14 раз. Об этом рассказал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Его заявление опубликовано на сайте организации.
Для украинцев цена на газ выросла в 14 раз
Фото: ТАССТАСС
За 2014-2021 годы стоимость для населения подскочила на 1300 процентов. Медведчук отметил, что подорожание коммунальных услуг существенно опережает рост реальных доходов населения, «это давно стало неподъемной ношей для большинства граждан».
Он добавил, что за последний год стоимость услуг ЖКХ выросла на 22 процента, тариф на электроэнергию увеличился на 36,6 процента, на газ — на 63,6 процента, на горячую воду и отопление — на 10,4 процента.
По данным минэкономики, средняя номинальная зарплата на Украине в феврале этого года была 12 549 гривен (452,7 доллара), что только на 15,7 процента больше, чем в феврале 2020-го. Это привело к критическому росту задолженности по оплате коммунальных услуг, подчеркнул политик. С 2014-го она увеличилась почти в шесть раз. По мнению Медведчука, вскоре это приведет к коллапсу всей системы жилищно-коммунального хозяйства.
Экономика,Виктор Медведчук,
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