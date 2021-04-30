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4% достигнет инфляция к концу года

Вероника Полынина
1 час назад
Министерство финансов России ожидает замедление инфляции к концу года до 4%. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
4% достигнет инфляция к концу года
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам министра, инфляция в начале года «оторвалась от таргетируемых показателей» и к марту составила 5-6% в годовом исчислении.
«Мы видим, что инфляция будет иметь тенденцию к понижению. И к концу года мы ожидаем выхода инфляции на уровень 4%», - приводит ТАСС слова Силуанова.
Главной задачей Минфина Силуанов назвал недопущение обесценивания доходов населения и социальных выплат.
Ранее «Рамблер» писал, что инфляционные ожидания россиян в апреле значительно увеличились, достигнув максимума с 2017 года. Согласно результатам мониторинга, проводимого Банком России, россияне оценивают инфляцию в ближайшие 12 месяцев на уровне 11,9%, прибавив 1,8% к мартовскому уровню.
Экономика,Антон Силуанов,Центральный банк России,Минфин,ИТАР-ТАСС,
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