"Может пострадать промышленность": В Чехии испугались российских санкций

Президент Союза промышленности и транспорта Чешской Республики Ярослав Ганак заявил , что экономические санкции могут ударить по конкретным компаниям, а также парализовать торговые отделы чешской дипмиссии или консульства в России, которые помогают чешским компаниям выходить на российский рынок.

По его словам, с проблемами может столкнуться Škoda Auto, которая нуждается в некоторых российских субподрядчиках. О последствиях для автомобильной промышленности сказал и заместитель председателя Ассоциации экспортеров ЧР Отто Данек. Он также обращает внимание на последствия санкций для импорта в Чехию.

«Импорт может коснуться нас всех. Самым важным товаром, который мы ввезли в прошлом году, была нефть, нефтепродукты и природный газ общей стоимостью более 40 миллиардов. Может пострадать наша промышленность, поскольку энергоносители и топливо, несомненно, возросли бы в цене», — считает Данек.

Также на сайте МИА «Россия сегодня» процитировали главного экономиста «Патрии Финанце» Яна Буреша, который утверждает, что российские санкции не смогут нанести ущерб республике.

«Я не думаю, что это серьезно сказалось бы на экономике в целом. Возьмусь предположить, что с проблемами не столкнулись бы даже самые пострадавшие области, поскольку в последнее время кривая там шла вниз», - резюмировал экономист.

Чехия в настоящий момент встала на путь разрушения отношений с Россией, ответ Москвы не заставит себя ждать. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , комментируя последние заявления Праги.

На тот момент, в котором мы сейчас находимся, Прага встала на путь разрушения отношений. Ответ не заставит себя ждать", указала дипломат.

Захарова напомнила о "красных линиях", упомянутых президентом России Владимиром Путиным накануне в послании Федеральному собранию, и отметила, что Москва не позволит никому их нарушить.

"Мы очень долго терпели. Мы теперь отвечаем уже без какого-либо романтического флера в надежде на благоразумие. Мы отвечаем так, как, с одной стороны, положено в рамках международного права, с другой стороны, как заложено это традицией дипломатии и, в-третьих, так, как это выгодно нам. Но при этом мы действительно исповедуем миролюбивый подход, ориентированный на сотрудничество", - добавила дипломат.

17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб. Этот шаг был предпринят в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток республики) в 2014 году. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Сергей Цеков. Кроме ответного решения по дипломатам, Чехия должна получить серьезный санкционный ответ, чувствительный для ее экономики, социальной сферы, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда

Руслана Боширова. Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова

"Я полагаю, Чехия должна получить отпор в виде очень серьезных для ее экономики, социальной сферы санкций. Какими будут ответные меры, определит правительство", — сказал сенатор.

Он также отметил, что по ситуации с высылкой российских дипломатов нужно отвечать жестко, "и по персональному составу чешского посольства в России".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.

Цеков отметил, что Прага идет в фарватере той политики, которую навязывают США, при этом в ряде случаев действуя даже более жестко, чем ее европейские партнеры.

Он также назвал "абсолютно бездоказательными" обвинения в адрес России в причастности к взрыву на складе боеприпасов.

"Приведите конкретные данные? Но ничего нет, все строится на уже обкатанном выражении "вполне вероятно", — сказал законодатель.

Цеков отметил, что Чехия "встала в очередь" вслед за Польшей, чтобы по примеру США объявить об антироссийских мерах.

Власти России задумались о возможности ввести экономические санкции в отношении Чехии в ответ на высылку российских дипломатов из страны. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с обсуждением вопроса источники в госструктурах России.

По словам собеседников издания, речь идет об ограничении импорта ряда чешских товаров, в частности пива. Прибегнуть к таким мерам властям придется, поскольку оставить без ответа «беспрецедентно агрессивные действия Праги» нельзя, а отреагировать на них исключительно зеркально возможности нет, пояснили источники.

«Если действовать зеркально, то надо всех чехов высылать вместе с послом, а там и до разрыва дипломатических отношений недалеко. Поэтому сейчас рассматриваются альтернативные варианты ответа», — уточнили собеседники агентства.

При этом они подчеркнули, что при составлении черного списка в Москве будут в первую очередь руководствоваться принципом «не навредить себе».

По данным «Коммерсанта», в настоящее время в Россию поставляется около десяти брендов пива чешского производства. Доля продукции Чехии в общем объеме импорта пива и пивных напитков составляет всего порядка 10 процентов, или 40 миллионов литров в год. При этом объем потребления чешского пива в России постепенно снижается из-за колебания курса валют. Таким образом, скорее всего, возможный запрет импорта чешского пива станет лишь «символическим уколом», отметил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз

России следует найти решение проблем в отношениях с Чехией вместо запрета импорта пива. Об этом заявил глава комитета по экономической политике Госдумы Сергей Жигарев , комментируя информацию о возможном запрете поставок.

Отношения с этой страной нужно налаживать, а не еще более ухудшать введением такого рода ограничений, прокомментировал эту тему Жигарев в эфире радиостанции "Говорит Москва". Он констатировал, что в случае реализации запрета на поставки пива будет нанесен вред чешскому бизнесу в России, и в итоге ситуация может выйти на уровень противостояния.

Кроме того, это вряд ли понравится любителям чешского пива в России, а пенный напиток из этой страны у нас популярен. К тому же, россияне в целом хорошо относятся к чехам, напомнил депутат.

Россия может внести около десяти государств в список недружественных стран. Им запретят нанимать россиян на работу в посольства и консульства.

По данным источников «Известий», в список могут попасть США, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония. Также есть вероятность включения в перечень Великобритании, Канады, Украины и Австралии. «Как именно будут действовать данные меры противодействия, также еще прорабатывается. Возможен полный запрет на работу граждан России на эти дипмиссии», — отметил собеседник.

В Ассоциации российских дипломатов объяснили, что в случае отказа от антироссийской политики и риторики страны, попавшие в перечень, вполне могут его покинуть. По словам зампредседателя совета Ассоциации Андрея Бакланова, это вынужденная и временная мера, которая связана с обострением отношений России и этих стран.

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств. Документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Президент постановил "ограничить (включая установление при необходимости полного запрета) заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ".

Путин установил также, что "количество физических лиц, которые находятся на территории РФ и с которыми могут быть заключены договоры, определяется правительством РФ ".

"Договоры, заключенные до дня вступления в силу настоящего указа с физическими лицами, количество которых превышает определенное правительством РФ, подлежат прекращению", - подчеркивается в указе.

При этом ограничения на заключения договоров "не распространяются на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств".