Не по карману: Названы товары, которые могут подорожать из-за нестабильности валют

Согласно данным утренних торгов 30 апреля на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, по состоянию на 11:30 по столичному времени, стоимость майских фьючерсов на золото снизилась до отметки 1771 доллара за тройскую унцию.

Накануне цены на драгметалл упали на 0,62 процента до уровня 1772,9 доллара за тройскую унцию. Свое влияние на это оказали данные по внутреннему валовому продукту Соединенных Штатов. Последние показали рост почти на 6,5 процента. Такая статистика объясняется программой стимулирования Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор продлил ее до середины июня текущего года.

Это в свою очередь сказалось на индексе DXY, отражающем отношение курса доллара к корзине, которая состоит из шести мировых валют. Так, индекс закрепил свои позиции на отметки 90,77 пункта, отмечает «Экономика сегодня».

Тем временем, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев объяснил, что произойдет, если резко поднимется курс доллара и произойдет девальвация рубля.

По его мнению, это может привести к увеличению стоимости импортных товаров, реализуемых на территории России. Это также скажется на росте цен на отечественную продукцию, частично состоящую из иностранных комплектующих или привозного сырья.

— В ближайшее время ценники могут оказаться значительно выше для многих фруктов и овощей. То же самое касается электроники и автомобилей, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, реальные доходы граждан не увеличиваются на протяжении нескольких лет. Основную долю своих денежных средств россияне чаще всего тратят на продукты, отмечает ФАН. Как пояснил эксперт, граждане оставляют в супермаркетах порядка 60-65 процентов своей зарплаты.

Среди причин девальвации рубля экономист отметил низкую конкуренцию компаний-производителей на внутреннем рынке, а также запрет на поставку продовольствия из-за границы.

Крупы, включая гречку, в России могут подорожать. Об этом сообщили представители торговых сетей и поставщики газете «Ведомости».

Ещё в феврале, отмечает издание, поставщики начали предупреждать торговые сети о росте цен на гречку на 7,5 15%. Овсяные хлопья, сообщали они, могут подрасти в цене на 3 5%.

В сетях отмечают, что закупочные цены на крупы имеют «устойчивую тенденцию к росту». По данным Росстата, с весны 2020 года гречка в розницу стала стоить на 36% дороже — 94,3 рубля за килограмм.

Эксперты объясняют рост цен неурожаем, нехваткой гречки на заводах, а также подорожанием упаковки и ростом экспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минсельхозе заверили, что крупы в России производятся в достаточном объёме.

Крупы в магазинах могут подорожать. Поставщики предлагают ретейлерам поднять цены, сообщают «Ведомости». В частности, в сети «Верный» изданию рассказали, что их предупредили о повышении закупочных цен на крупы до 15%.

В ретейлере «Командор», который считается крупнейшим в Восточной Сибири, заявили, что им тоже поступают предложения от поставщиков о повышении цены на гречку до 15%, на пшено и овсяные хлопья — до 5%. Цены на крупы растут из-за существенного подорожания издержек производителей, объясняет президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский

— У нас по разным позициям примерный диапазон подорожания по используемым ресурсам в сельском хозяйстве от 15% до 40%. Лидером стала пшеница, которая подорожала более чем на 30%, а гречка — примерно 10%. Но ее производство достаточное. Когда был резкий взлет цен на гречку, это было связано с тем, что мы ее недопроизвели. Сейчас у нас с производством все нормально, мы удовлетворяем все потребности.



— Что вы можете сказать по поводу заявления Минсельхоза о том, что они будут стараться разрабатывать меры на недопущение дальнейшего роста?



— Я бы гречку вообще не трогал. Если мы уничтожим мотивацию, начнем трамбовать так, как пшеницу, ее вообще перестанут сеять, мы это уже проходили. По импорту ее неоткуда завести. Мы же, наверное, единственная нация, которая так обожает эту культуру. Рис тоже лучше не трогать, потому что это сейчас уже экспортная позиция, в том числе из наших круп. Если мы сейчас начнем жестко разруливать цены на рис, то получим такую же производственную демотивацию. Мы с трудом ее восстановили и довели до экспортозависимости, как бы обратно не впасть.

Минсельхоз заявляет, что объемы производства крупяных культур в России достаточны для удовлетворения спроса. Крупы по-прежнему остаются одними из самых дешевых продуктов на полках.

Потребитель всегда может заменить крупу, которая подорожала, на другую, считает исполнительный директор по развитию ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков

«На рынке не происходит ничего критического. Цены на крупы стабильны, некоторые даже демонстрируют тенденцию к снижению. Поэтому по набору круп, которые покупатель может приобрести в магазине, у нас нет никакой тревожной ситуации. Нормальное явление на рынке, когда по одной позиции складывается сырьевой рост, который надо транслировать. Покупатель всегда может проголосовать рублем за другую крупу. Самые приобретаемые крупы — это рис, пшено и гречка, поэтому здесь одно. Но если рассмотреть все предложения, то их гораздо больше: есть и кукурузная, и пшеничная, и манная. Они такие же востребованные. Почему у нас постоянно на слуху гречиха? Потому что это культура, которую мы ранее выращивали и сами потребляли, ее нельзя было завезти из других стран, по крайней мере, по конкурентной цене нашими производителями. Сейчас уже нельзя сказать, что гречка потребляется внутри России. В 2020 году начали поставки в Японию, сейчас установили контакт с Китаем, в том числе по каналу через Казахстан. Это неожиданный экспортный рост, которого ранее на рынке не было. Повторюсь, что нет никакой критической ситуации. Надо реагировать спокойно, потому что аграрии, получив цену в 2022 году, расширят посевные площади и сами же понизят цены на свою продукцию».

В то же время директор гречзавода «Восток-2» Алтайского края Вадим Сысоев рассказал Business FM, что из-за открывшегося экспорта гречихи на переработку осталось очень мало:

— В этом году по сырью было повышение, поэтому не стоит ждать снижения или стабилизации цен. Хотя государство сражается за стабилизацию цен в макаронных изделиях и в продуктах зернопереработки. Гречки никто не касается, поэтому она растет в свободном плавании. Два фактора: экспорт, который сильно вымел сырье из Алтайского края, и общий рост цен по всем продуктовым категориям. Все это привело к тому, что на сегодняшний момент в Алтайском крае не так много сырья. По моим прогнозам, сейчас в рознице гречка стоит 100 рублей за килограмм, а будет 110. Это максимальная цена. Если раньше мы в оптовую торговую точку продавали 100 тонн в месяц, сейчас туда же продаем около десяти тонн. В настоящее время загрузка составялет 20-30% от максимальной мощности нашего производства. Сейчас на полке в магазинах гречневая крупа переходит из разряда общедоступной крупы в разряд эксклюзивных, дорогих продуктов.



— Вы говорите, что сейчас около 100 рублей за килограмм. Какая цена была раньше?



— В январе гречка стоила 60 рублей. До 100 рублей больше 50%.

Х5 Retail Group и других сетях на момент публикации материала не прокомментировали ситуацию.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила, что современная Россия может вернуться к сталинской системе по снижению цен на продукты. Однако сделать это получится лишь тогда, когда в государстве изменится социально-экономический строй. Об этом политик порассуждала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы сейчас живем по образу и подобию западного мира. Не получится на двух стульях усидеть. В сталинские времена снижались цены постоянно. Но тогда было государственное регулирование ценовой политики, а сейчас нам сказали — разрулит рынок сам», — сказала депутат от КПРФ.

Ганзя отметила, что пока в России не появится реальный государственный сдерживаемый фактор на рост цен, стоимость товаров будет расти, а предприниматели будут стараться «урвать сиюминутную прибыль», не думая о благополучии граждан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост цен на продукты питания и другие товары связан с мировой конъюнктурой, однако российское правительство успешно минимизирует данные тенденции. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, на сегодняшний день существуют «определенные мировые тенденции», которые связаны с повышением цен на товары и продукты питания.

Рамблер

«Вы знаете, что эти мировые тенденции минимизируются у нас благодаря работе правительства, но все равно от мировой конъюнктуры трудно избавиться», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь отметил, что более подробный анализ необходимо спрашивать у правительства страны.

«Можно только еще раз повторить, что макроэкономическая стабильность очевидна», — добавил Песков.

Россияне сократили траты на покупку овощей и фруктов на 30–60%, на мясо — на 25%, на хлебобулочные изделия — на 40%. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования аналитиков «Тинькофф Data».

Общие траты россиян на продукты питания, одежду и базовые услуги в I квартале текущего года выросли на 18%. При этом у граждан увеличились расходы на государственные сборы, в число которых входят налоги, пошлины и штрафы. Эксперты проанализировали транзакции более 13 млн потребителей и пришли к выводу, что среди главных причин сокращения расходов — рост инфляции.

Ранее международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza заключила, что стоимость социально значимых продуктов питания в России в марте выросла на 15,6% в годовом выражении, что почти в три раза выше официального уровня инфляции. Более всего подорожали картофель (на 58,1%), морковь (48,2%), сахар-песок (47,5%), куриные яйца (32,1%), гречневая крупа (31,6%) и подсолнечное масло (26,8%). Наибольшая инфляция в продовольственном сегменте наблюдалась в небогатых регионах РФ, жители которых на еду тратят большую часть своего бюджета.

По данным Росстата, цены растут уже десять месяцев подряд. Рост цен на продукты достиг уровня июня 2014 года.

Уровень инфляции составляет около 5-6% в настоящее время, а к концу года этот показатель может снизиться до 4%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете

Рамблер

"У нас инфляция оторвалась от наших таргетируемых показателей в 4%. Сейчас она порядка 5-6%, если смотреть март к марту. Мы видим, что инфляция будет иметь тенденцию к понижению. И к концу года мы ожидаем выхода инфляции на уровень 4%", - сказал министр финансов.

По его словам, основная задача сейчас - избежать обесценивания доходов населения и социальных выплат.