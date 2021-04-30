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В SWIFT уточнили позицию по вопросу возможного отключения России от системы

Вероника Полынина
1 час назад
Позиция международной системы банковских платежей SWIFT по поводу возможного отключения России остается неизменной. Об этом говорится в заявлении российского представительства компании Российской национальной ассоциации SWIFT (Россвифт).
В SWIFT уточнили позицию по вопросу возможного отключения России от системы
Фото: SWIFTSWIFT
«В связи с недавними публикациями по вопросу отключения России от SWIFT позиция SWIFT остается неизменной», - заявили в Россвифте.
На сайте головной организации отмечается, что SWIFT полностью соблюдает законы о санкциях, однако является лишь «поставщиком услуг обмена сообщениями и не имеет никакого участия или контроля над базовыми финансовыми транзакциями».
Как сообщал «Рамблер», в четверг Европарламент принял резолюцию, в которой содержится призыв отключить Россию от международной системы платежей SWIFT в случае вторжения на Украину.
Резолюция также включает требование к Евросоюзу сократить энергетическую зависимость от РФ, для чего предлагается остановить строительство «Северного потока-2» и атомных электростанций Росатома.
Экономика,Европарламент,Росатом,ЕС,
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