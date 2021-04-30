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Локдаун в Германии обвалил экономику всей Еврозоны

Вероника Полынина
47 минут назад
Новый локдаун в Германии, введенный из-за третьей волны коронавируса, обвалил экономику страны и потянул за собой всю Еврозону. Об этом пишет Deutche Welle.
Локдаун в Германии обвалил экономику всей Еврозоны
Фото: ReutersReuters
В первом квартале 2021 года объем ВВП Германии сократился в квартальном исчислении на 1,7%. В свою очередь, совокупный ВВП стран еврозоны сократился за первый квартал текущего года на 0,6%.
Последние два квартала 2020 года немецкая экономика демонстрировала рост. Максимальный подъем был зафиксирован в третьем квартале года, когда ВВП вырос на 8,7%. В четвертом квартале 2020 года рост составил 0,5%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 19 марта Еврокомиссия объявила о начале третьей волны коронавируса. На следующий день по Европе прокатились массовые протесты против локдауна, введенного из-за третьей волны COVID-19. Протестующие требовали вернуть демократические свободы: разрешить свободное передвижение, работу бизнеса. В ответ против них применили водометы, дубинки и слезоточивый газ.
Марши против ограничений прошли в Амстердаме, Варшаве, Стокгольме, Гетеборге и Мальме, Берлине, Касселе, Хельсинках, Вильнюсе и Лондоне.
Экономика,Еврокомиссия,
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