Елизавета II наградила производителя секс-игрушек

Королева Великобритании Елизавета II наградила бренд секс-игрушек Lovehoney королевской эмблемой, сообщили в издании Metro.

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Королева подчеркнула, что у компании наблюдается «непрерывный выдающийся рост», важный для развития внутренней экономики страны. Так, с 2015 года продажи компании за рубежом выросли с 12 миллионов фунтов стерлингов до 56 миллионов фунтов стерлингов, в общей сложности рост составил 365 процентов.

Как сообщила коммерческий директор компании Дебби Бонд, королевское покровительство поможет создать больше рабочих мест в штаб-квартире в Бате и международных офисах, а также «распространять послание о сексуальном счастье по всему миру».

Бонд добавила, что одобрение королевской семьи свидетельствует о том, что покупатели и торговые точки «как никогда раньше используют товары для сексуального здоровья».