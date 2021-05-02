За поддельную маркировку введут ответственность

Действующие нормы закона предусматривают внушительные штрафы и даже реальные тюремные сроки за отсутствие маркировки на товарах. При этом использование заведомо поддельных средств идентификации в законодательстве до сих пор прописано не было.

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Исправить эту ситуацию призван проект закона ( 1143531-7 ). Документ подготовили в Правительстве и уже внесли в Госдуму . Депутаты планируют рассмотреть его в рамках весенней сессии.

Использование заведомо поддельной маркировки влечёт за собой такие же последствия, как и отсутствие средств идентификации в принципе, отмечается в пояснительной записке к документу.

Специальные марки, этикетки, вкладыши, штампы и так далее — это не просто украшение товара. В них содержится вся информация о производителе, типе изделия, его сроке годности и т.д.

А значит, использование товаров без маркировки или с поддельными средствами идентификации может быть опасным для здоровья.

Кроме того, оборот таких товаров негативно сказывается на экономике государства — ведь с них не платятся налоги.

Именно поэтому закон предусматривает за отсутствие маркировки серьезные наказания от штрафа до 300 000 рублей до лишения свободы на 6 лет.

Впрочем, в связи с тем что обязательная маркировка была введена не так давно, судебная практика по привлечению к ответственности за такие нарушения в России на данный момент не сложилась.

Предлагаемые проектом закона изменения — о приравнивании фальшивой маркировки к её отсутствию — также имеют превентивный характер, отмечается в пояснительной записке к документу.