Венесуэла будет выплачивать соцпособия в криптовалюте

Инфляция в Венесуэле в 2020 году, по данным ЦБ, составила 2959,8%. Парламент страны для борьбы с растущим уровнем нищеты предлагает индексировать уровень базовой заработной платы в привязке к национальной криптовалюте Петро, цена которой зависит от стоимости нефти, золота, железа и алмазов, однако этот проект до сих пор не принят.