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Венесуэла будет выплачивать социальные пособия в криптовалюте

Праймиещё 2
2 часа назад
Правительство Венесуэлы решило для борьбы с инфляцией перейти на выплату социальных пособий в национальной криптовалюте Петро, заявил президент Николас Мадуро.
Венесуэла будет выплачивать соцпособия в криптовалюте
Фото: ReutersReuters
"Сегодня я принял предложение, которое послужит финансовой и экономической стабильности — "петролизировать" социальные выплаты служащим централизованной, децентрализованной государственной администрации и госсектора", — заявил политик в ходе выступления на государственном телевидении по случаю международного дня трудящихся.
По словам Мадуро, правительство таким образом намерено защитить реальную ценность социальных выплат в условиях гиперинфляции.
Инфляция в Венесуэле в 2020 году, по данным ЦБ, составила 2959,8%. Парламент страны для борьбы с растущим уровнем нищеты предлагает индексировать уровень базовой заработной платы в привязке к национальной криптовалюте Петро, цена которой зависит от стоимости нефти, золота, железа и алмазов, однако этот проект до сих пор не принят.
В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов США до 73,4 миллиона долларов в год или более чем на 99%.
Экономика,Николас Мадуро,
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