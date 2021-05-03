Захарова рассказала о подготовке к отключению России от SWIFT

Депутаты Европарламента приняли
резолюцию, регламентирующую меры в отношении России в случае ее конфликта с Украиной, 29 апреля. Согласно документу, в случае начала военных дейст
вий Евросоюз
обязуется остановить импорт нефти и газа из РФ, отключить Россию от платежной системы SWIFT, заморозить европейские активы представителей российской власти и олигархов и запретить им въезд на территорию стран ЕС. Также причастные к военным преступлениям на Украине официальные лица России должны будут предстать перед международным судом.