Фитнес-клубы заберут клиентов у разорившихся конкурентов

Национальное фитнес-сообщество (НФС) России задумалось о подписании документа, который обяжет фитнес-клубы забирать клиентов разорившихся конкурентов. По мнению организации, это поможет сохранить имидж индустрии в кризис. «К сожалению, в последнее время участились прецеденты, когда недобросовестные игроки, прикрываясь пандемией, уходили с рынка, не выполнив обязательств перед клиентами, которым они продали клубные карты, заранее зная о своём бедственном положении», — отметила президент НФС Елена Силина
. По её словам, действия таких сетей вредят имиджу всей индустрии и обрушивают доверие клиентов. Сообщество предложило распределять обязанности «лопнувших» конкурентов равномерно в соответствии с расположением и размером зала. Инициативу уже поддержали 640 заведений из Москвы и 50 регионов России. С начала пандемии коронавируса с рынка ушли 25% сетей фитнес-клубов, заявила Силина. Их обязательства перед клиентами оцениваются в 10 млрд рублей, из которых 5,3 млрд рублей приходится на регионы. В декабре 2020 года бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева
предсказала закрытие около половины столичных фитнес-клубов. По её словам, уже во время весенних коронавирусных ограничений обанкротилось 15–20% предприятий. Падение выручки фитнес-клубов в столице к осени составило от 40% до 50%. В 2023 году россияне начнут получать налоговый вычет за фитнес-услуги. Максимальный размер выплаты составит почти 16 000 рублей. Соответствующий закон президент России Владимир Путин
подписал в апреле 2021 года. Фото: Pixnio , CC0 Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале .