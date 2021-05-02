В России начнут «по-новому» сдерживать цены на бензин

Правительство РФ вместе с Министерством энергетики планирует использовать новый механизм сдерживания стоимости топлива на внутреннем рынке. Власти хотят использовать частичное ограничение экспорта, что позволит остановить рост цен на бензин и дизель.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Только на ограниченный период

Сегодня данная мера уже обсуждается в правительстве России вместе со специалистами Минэнерго. Схема предусматривает частичное ограничение экспорта нефтепродуктов за границу, что позволит сохранить цены на текущем уровне. Мера временная и будет действовать определенный период времени.

Вместе с этим, представители Федеральной антимонопольной службы РФ заявили, что такая мера является крайней, но допустимой. Более того, в ФАС считают, что наиболее вероятными действиями правительства станет внедрение ежегодных коэффициентов по продаже топлива на внутреннем рынке России.

Сторонние эксперты считают, что даже временное ограничение на экспорт нефтепродуктов приведет к увеличению запасов на внутреннем рынке. Схема позволит снизить цены на бензин и дизель, которые в последнее время существенно подросли.

Почему растут цены

Россия является одной из ведущих держав мира по добыче нефти, но стоимость топлива на внутреннем рынке остается высокой. Весной 2021 года цены на нефть существенно подскочили, что привело к росту стоимости топлива.

Проблему связывают больше не с мировыми ценами на нефть, а с процессом ценообразование в России, который считается не самым простым. Большую часть стоимости бензина составляют различные налоги и надбавки. Само по себе топливо стоит достаточно дешево.

Если верить экспертам, то более 70% стоимости от литра бензина составляет – акциз на топливо, налог на добавленную стоимость, налоги на добычу полезных ископаемых, а также расходы перерабатывающих заводов и прочее. Все это приводит к тому, что конечный потребитель получает бензин по завышенной стоимости. Кроме того, не стоит забывать про наценку АЗС, которые получают прибыль от продажи.