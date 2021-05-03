Проект «Северный поток — 2» никак не повлияет на Европу, однако для Украины его завершение может нести негативные экономические последствия. Об этом сообщили эксперты по энергетическому рынку Пьер Ноэль и Чи Конг Чонг американскому изданию Foreign Policy.

По их словам, украинские власти столкнутся с серьёзными проблемами, в частности, Киеву придётся приспособиться к «неизбежному ослаблению его роли в плане транзита газа». По оценкам экспертов, компания «Оператор ГТС Украины», обслуживающая газопроводы на территории страны, потеряет значительную часть доходов. В период с 2021 по 2024 год они будут ежегодно снижаться на сумму от $400 до $500 млн. При этом, по мере снижения объёмов транзита, затраты компании на газопроводящую инфраструктуру постепенно лягут на плечи потребителей газа.

В таком случае Запад может помочь адаптироваться Киеву к новым условиям. Инициативу в этом вопросе должны проявить Берлин и Париж.

Германия не будет финляндизирована. Украину и Центральную Европу не продадут России. Россия не станет душить при помощи своего газа Европу, да и солидарность НАТО подорвана не будет, — считают специалисты.

По их словам, Киев должен отказаться от своей стратегии давления на Берлин руками Вашингтона и показать готовность адаптироваться к новым экономическим реалиям.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 кубометров газа в год. Газопровод пройдёт от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против этого активно выступают США, намеревавшиеся продвигать в Европе собственный сжиженный природный газ.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (стопроцентная дочерняя компания «Газпрома») на 31 марта, «Северный поток — 2» построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяжённости газопровода по двум ниткам.