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США направили в Украину $4,6 млрд с 2014 года

Газета.Ruиещё 6
4 часа назад
США с 2014 года предоставили Украине в общей сложности более $4,6 млрд, в том числе в виде помощи по линии безопасности. Об этом говорится в справке Госдепартамента к визиту госсекретаря Энтони Блинкена в Киев 5-6 мая, передает ТАСС.
США направили в Украину $4,6 млрд с 2014 года
Фото: ReutersReuters
"США с 2014 года предоставили Украине помощь более чем на $4,6 млрд, в том числе в сфере безопасности. Кроме того, мы предоставили три гарантии по суверенным займам на $1 млрд", - говорится в сообщении.
США выделили Украине более $49 млн из-за пандемии COVID-19/ США также утверждают, что предоставили через гуманитарные агентства с 2014 года $306 млн на поддержку лиц, "пострадавших от действий России на востоке Украины и в Крыму".
Экономика,Энтони Блинкен,Госдеп США,ИТАР-ТАСС,
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