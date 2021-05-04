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Кабмин временно запретил экспорт гречихи

Парламентская газета
2 часа назад
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о введении с 5 июня временного запрета на вывоз гречихи из России. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Правительство запретило вывоз гречки из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации товаров по перечню согласно приложению», — говорится в постановлении.
В список товаров попали гречиха, крупа грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное.
Согласно документу, запрет не распространяется на товары, которые предназначены для оказания гуманитарной помощи, российских военных за рубежом, организаций на Байконуре и в некоторых других случаях.
Ранее первый зампредседателя Правительства Андрей Белоусов поручил Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС подготовить предложения по снижению объёмов экспорта гречихи в этом году. В свою очередь, в Минсельхозе предложили временно запретить её вывоз.
Экономика,Михаил Мишустин,Андрей Белоусов,ФАС,Минсельхоз,Минпромторг,
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