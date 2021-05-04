Правительство запретило вывоз гречки из России

В список товаров попали гречиха, крупа грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное.

Согласно документу, запрет не распространяется на товары, которые предназначены для оказания гуманитарной помощи, российских военных за рубежом, организаций на Байконуре и в некоторых других случаях.