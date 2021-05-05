В России утверждён временный запрет на экспорт гречки

Правительство России ввело временный запрет на экспорт гречихи на период с 5 июня по 31 августа 2021 года. Из постановления кабмина следует, что ряд продуктов из гречихи включены в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ. Ранее Минсельхоз выступил с соответствующим предложением, объяснив необходимость такого шага стремлением сохранить определённые объёмы продукции на внутреннем рынке и, как следствие, избежать резких колебаний цен.

Фото: © ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press © ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Правительство России установило временный запрет на вывоз из страны гречихи и ряда продуктов её переработки с 5 июня по 31 августа 2021 года, следует из постановления, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Так, гречиха, крупа грубого помола из гречихи и обрушенное гречневое зерно внесены в перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка Российской Федерации. В отношении такой продукции, согласно действующему законодательству, в исключительных случаях могут вводиться временные ограничения или запрет экспорта.

Вместе с этим вводимый запрет не распространяется на несколько случаев, в том числе на передачу международной гуманитарной помощи, решение по которой принято правительством, а также если продукт предназначен для военных, которые служат в других странах, или для служащих на Байконуре и Шпицбергене. Кроме того, разрешены транспортировка товаров между российскими регионами через территорию иностранного государства и транзитные перевозки через территорию России.

В конце апреля Минпромторгу , Минсельхозу и ФАС поручили оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу снижения объёмов экспорта гречихи в 2021 году. Соответствующее распоряжение ведомствам направили по итогам совещания по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые товары, которое провёл первый зампред правительства Андрей Белоусов

В дальнейшем стало известно, что с предложением относительно экспорта гречки выступил Минсельхоз. В рамках работы подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию ведомство выступило с инициативой о временном ограничении экспорта гречихи и гречневой крупы.

Как сообщал Интерфакс со ссылкой на пресс-службу министерства, ограничение предложено ввести «в целях сохранения необходимых объёмов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен».

В ведомстве отмечали, что текущие объёмы производства крупяных культур в России позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки, а также полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп, в том числе гречневой.

Вместе с тем в Минсельхозе рассказали, что с ноября 2020 года отмечается «существенное увеличение экспорта российской гречихи в ряд стран-импортёров на фоне сложившейся мировой конъюнктуры».

Незадолго до обнародования этой информации в ведомстве также сообщили о планах сдерживания цен на гречку и запланированном на 2021 год расширении посевных площадей под основные крупяные культуры.

Эксперты рассказали, что предложенные ограничения по экспорту гречки призваны сократить дефицит и рост цен на эту продукцию внутри страны. Как рассказал в беседе с RT директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович , на рост цен на гречку влияют не только инфляционные факторы, в частности подорожание оборудования, но и сам факт экспорта товара за рубеж.

«Поэтому внутри страны — искусственный дефицит, а при дефиците предприниматели всегда поднимают цены и торговля поднимает цены. Чтобы избежать этого дефицита, принимается решение или ограничить, или запретить вывоз этого товара, и тогда он поступает на внутренний рынок вместо экспорта, дефицита нет, и цены стабилизируются», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец также отметил, что ограничение на вывоз или введение экспортных пошлин являются одними из инструментов стабилизации цен на внутреннем рынке. Вместе с тем он предположил, что цены на гречку могут вырасти в силу факторов, влияющих на цены на продовольствие во всём мире.