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Президент Киргизии заявил о тяжелейшем экономическом кризисе

Газета.Ru
42 минуты назад
Экономика Киргизии столкнулась с тяжелейшим за последние годы кризисом, сообщил глава государства Садыр Жапаров в ходе обращения к нации. Трансляцию вела телерадиовещательная корпорация КТРК.
Президент Киргизии заявил о тяжелейшем экономическом кризисе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Экономика находится в крайне тяжелом положении за последние годы», – заявил президент страны.
По его словам, дефицит государственного бюджета на данный момент составляет около $235 млн. Киргизский лидер пояснил, что пандемия новой коронавирусной инфекции мешает полноценному восстановлению торгово-экономические связей с другими странами. При этом он выразил уверенность в способности государства справиться с кризисом.
5 мая Жапаров подписал новую конституцию страны, предусматривающую расширение полномочий главы государства. Референдум по изменению конституции состоялся в Киргизии 11 апреля текущего года. По данным Центральной избирательной комиссии страны, в голосовании приняли участие 36,75% избирателей.
Новый основной закон Киргизии предполагает усиление полномочий президента страны, сокращение числа парламентариев со 120 до 90, а также передачу контроля над правительством руководителю администрации главы государства.
Экономика,Садыр Жапаров,Администрация Президента РФ,
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