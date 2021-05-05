Президент Киргизии заявил о тяжелейшем экономическом кризисе

По его словам, дефицит государственного бюджета на данный момент составляет около $235 млн. Киргизский лидер пояснил, что пандемия новой коронавирусной инфекции мешает полноценному восстановлению торгово-экономические связей с другими странами. При этом он выразил уверенность в способности государства справиться с кризисом.