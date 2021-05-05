Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В России резко увеличился спрос на импортное пиво

Праймиещё 2
1 час назад
Розничные продажи импортного пива с марта 2020 года по февраль 2021 выросли более чем на 31%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.
Спрос на импортное пиво резко увеличился
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что главным поставщиком пенного напитка в Россию является Германия. Страна увеличила поставки на 29%. Увеличилось количество ввозимого пенного напитка из Мексики, Латвии, Чехии и Бельгии.
Тем не менее, эти показатели прошлого года не совершили революцию на российском рынке. Доля импортного пива остается на уровне 5%, все остальное производится в России, в том числе и лицензионные марки.
Пивовары предполагают, что увеличение спроса на пиво из заграницы произошло из-за коронавирусных ограничений. Они считают, что российский средний класс, который раньше пил импортное пиво в других странах во время отпуска, во время пандемии вынужден был пить его дома. Помимо этого, на возросший спрос повлияли ограничения на работу баров, вынудившие потребителей искать импортное пиво в магазинах.
Экономика,Компании,РБК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители