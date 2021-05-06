Он также подчеркнул, что при нынешнем направлении развития в России сохранится отток населения и курс на обеднение, однако резкого кризиса не будет. «Это не будет кризис, это вялотекущая ситуация, в которой мы находимся уже достаточно долгое время. Стране нужен прорыв, принципиальное изменение стратегии. Нынешняя даже повышает устойчивость государства, но это тупиковый путь. Он может длиться еще пять-десять лет», — отметил экономист.