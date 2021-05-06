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Стоимость продовольствия в мире достигла шестилетнего максимума

Newsru.com
3 часа назад
Мировые цены на продовольствие растут 11-й месяц подряд. Об этом говорится на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).
Стоимость продовольствия в мире достигла шестилетнего максимума
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в апреле составило 120,9 пункта, что на 30,8% выше показателя 2020 года и является максимумом с мая 2014 года.
Экономика,
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