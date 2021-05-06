Стоимость продовольствия в мире достигла шестилетнего максимума

Мировые цены на продовольствие растут 11-й месяц подряд. Об этом говорится на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Так, среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в апреле составило 120,9 пункта, что на 30,8% выше показателя 2020 года и является максимумом с мая 2014 года.