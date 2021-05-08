В какие месяцы лучше покупать доллары

"У рубля не наблюдается сезонности по годам или месяцам. Как показывает новейшая российская история, рубль падает в любую погоду, может снижаться и летом, и осенью, и зимой, и весной. Динамика рубля может зависеть от платежей по внешнему долгу. Когда платежи большие — можно посмотреть график на ближайший год на сайте Банка России — тогда рубль находится под давлением", — уточняет эксперт.
"Еще стоит учитывать, что традиционными стрессовыми для российских финансов месяцами являются август-сентябрь. Именно в эти месяцы были зафиксированы кризис 1998 года, кризис 2008 года, снижение рубля в 2014 и 2015 годах", — отмечает аналитик.