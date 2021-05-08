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Аналитик рассказал, в какие месяцы лучше покупать доллары

Прайм
25 минут назад
Обычно январь, апрель, май являются благоприятными месяцами для инвесторов, следовательно, и для рубля. Самый точный и всем известный фактор, почти всегда поддерживающий рубль — налоговый период, когда российские экспортеры продают валютную выручку, чтобы рассчитаться по налогам. Ежемесячно, с 20 по 27 число, начинаются продажи валюты, что или сдерживает падение рубл, или его укрепляет. Об этом агентству "Прайм" рассказал ведущий аналитик QBF Олег Богданов.
В какие месяцы лучше покупать доллары
Фото: © РИА Новости. Александр Демьянчук © РИА Новости. Александр Демьянчук
"У рубля не наблюдается сезонности по годам или месяцам. Как показывает новейшая российская история, рубль падает в любую погоду, может снижаться и летом, и осенью, и зимой, и весной. Динамика рубля может зависеть от платежей по внешнему долгу. Когда платежи большие — можно посмотреть график на ближайший год на сайте Банка России — тогда рубль находится под давлением", — уточняет эксперт.
Раньше, до введения бюджетного правила, можно было наблюдать сезонность курса нашей валюты, связанную с колебаниями цен на нефть. Цены на нефть обычно растут перед зимним сезоном и летним сезоном отпусков, значит, в эти периоды рубль выглядел стабильней. После введения бюджетного правила эта зависимость сгладилась.
"Еще стоит учитывать, что традиционными стрессовыми для российских финансов месяцами являются август-сентябрь. Именно в эти месяцы были зафиксированы кризис 1998 года, кризис 2008 года, снижение рубля в 2014 и 2015 годах", — отмечает аналитик.
"Существует также зависимость курса рубля от уровня рисков на мировых рынках. Если риски выше, то нерезиденты начинают продавать рубль. При снижении рисков покупают рубль и
Экономика,Олег Богданов,Центральный банк России,
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