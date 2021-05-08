В какие месяцы лучше покупать доллары

Раньше, до введения бюджетного правила, можно было наблюдать сезонность курса нашей валюты, связанную с колебаниями цен на нефть. Цены на нефть обычно растут перед зимним сезоном и летним сезоном отпусков, значит, в эти периоды рубль выглядел стабильней. После введения бюджетного правила эта зависимость сгладилась.