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Госдума проголосовала за денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

ТАССиещё 6
2 часа назад
Госдума проголосовала за денонсацию Соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Законопроект о денонсации соглашения был внесен в Госдуму правительством РФ.
Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В конце марта 2020 года президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами, существующие договоренности с которыми позволяют выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, либо прекращения действия таких договоров в случае, если договоренности о внесении соответствующих изменений не будут достигнуты.
Королевство Нидерландов не согласилось с предложением Российской Федерации, настаивая на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам.
В связи с тем, что через голландскую юрисдикцию осуществляются существенные выплаты доходов российского происхождения, во исполнение поручения президента Минфином РФ проведены переговоры с министерством финансов Королевства Нидерландов по внесению изменений в соглашение. Российская сторона предложила нидерландской стороне условия, аналогичные тем, которые были согласованы с Республикой Кипр, Великим Герцогством Люксембург и Мальтой.
"Королевство Нидерландов не согласилось с предложением Российской Федерации, настаивая на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам. Данное предложение министерства финансов Королевства Нидерландов не могло быть согласовано российской стороной, поскольку принятие данного подхода означало бы сохранение каналов вывода значительных финансовых ресурсов российского происхождения с территории РФ с применением пониженных налоговых ставок в отношении таких выплат. Одновременно предложения министерства финансов Королевства Нидерландов по сути размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также не позволяют выполнить поручение президента", - указывают в кабмине.
Принимая во внимание, что в переговорах с Королевством Нидерландов компромисса достигнуть не удалось, соглашение подлежит денонсации, указано в сопроводительных материалах к документу.
Экономика,Владимир Путин,Госдума,Минфин,Правительство РФ,
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