Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами

Королевство Нидерландов не согласилось с предложением Российской Федерации, настаивая на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам.

Принимая во внимание, что в переговорах с Королевством Нидерландов компромисса достигнуть не удалось, соглашение подлежит денонсации, указано в сопроводительных материалах к документу.