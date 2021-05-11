Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами

"Королевство Нидерландов не согласилось с предложением Российской Федерации, настаивая на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам. Данное предложение министерства финансов Королевства Нидерландов не могло быть согласовано российской стороной, поскольку принятие данного подхода означало бы сохранение каналов вывода значительных финансовых ресурсов российского происхождения с территории РФ с применением пониженных налоговых ставок в отношении таких выплат. Одновременно предложения министерства финансов Королевства Нидерландов по сути размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также не позволяют выполнить поручение президента", - указывают в кабмине.