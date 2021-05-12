Серьёзной глобальной проблемой для мировой экономики станет демография и старение населения в развитых странах. Это будет не резкий удар, а медленная стагнация или даже угасание.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на обзор рейтингового агентства Moody’s, уже сейчас это становится всё более ощутимой реальностью. В некоторых государства прирост населения достиг минимальной отметки за несколько десятилетий. Другая проблема — убыль населения в развитых странах, а также падение иммиграции.

То есть в ближайшие годы трудоспособное население десятков стран будет быстрыми темпами сокращаться. Речь, например, о Германии, Испании, Италии, Японии и Южной Корее. Подобные прогнозы делались и раньше. Но сейчас процесс затронул такие страны как Россия, Чили и даже Таиланд и Китай. Ещё совсем чуть-чуть и очередь дойдёт даже до Бразилии и Турции, где раньше были традиционно большие семьи и наблюдался стабильный демографический рост.

Moody’s предлагает два выхода из сложившейся ситуации: увеличить занятость со стороны недопредставленных в нынешней рабочей силе категорий, в том числе женщин, и технологический и инновационный подъём, который должен скомпенсировать недостаток рабочей силы.