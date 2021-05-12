Мишустин простит россиянам миллиарды рублей

Российскому малому и среднему бизнесу спишут по программе льготных ссуд под 2% около 430 миллиардов рублей, при этом по новой программе кредитования под 3% заключено договоров на 45 миллиардов рублей, сообщил глава правительства Михаил Мишустин

Власти РФ запустили с 1 июня 2020 года программу специальных кредитов под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Она известна как "ФОТ 2.0". Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей штатной численности с начала действия программы, то по истечении срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны.

"Около 230 тысяч предприятий приняли участие в этой программе (ФОТ 2.0 — ред.). В результате ее реализации бизнесу будет списано около 430 миллиардов рублей. Но самое главное, что эти решения обеспечили сохранение около 5,5 миллиона рабочих мест", — сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.

Он также напомнил, что в марте правительство запустило новую программу льготного кредитования "ФОТ 3.0", которая также позволит сохранить рабочие места.

"В рамках этой программы заключено договоров на 45 миллиардов рублей. Она позволит поддержать до 1 миллиона 200 тысяч человек", — отметил премьер-министр.

Через поддержку бизнеса властям удалось сохранить работу миллионам людей. О том, как это удалось, сообщил депутатам премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета кабмина в Госдуме за прошлый год.

Правительством был принят комплекс антикризисных мер для сглаживания последствий распространения инфекции, напомнил он. Действия были максимально адресными - поддержали и граждан, и бизнес, которому помогли сохранить рабочие места и снизить издержки.

Проблема борьбы с безработицей оказалась особенно актуальной, ведь карантинные ограничения привели к снижению экономической активности и, как следствие, к ухудшению ситуации на рынке труда, объяснил Мишустин. Предотвратить худший сценарий помогли ряд мер. В частности, по решению президента весной прошлого года предпринимателям были предоставлены гранты на выплату зарплаты в размере одного МРОТ на каждого работника. Таких грантов было выдано на сумму более 90 млрд рублей. Выплаты получили более миллиона малых и средних предприятий, в которых было занято порядка четырех миллионов человек.

Кроме того, запущены программы кредитной поддержки наиболее пострадавших отраслей. Так, компании могли полностью списать долги, если она сможет сохранить не менее девяноста процентов коллектива. А если не меньше восьмидесяти процентов - долг уменьшался вполовину. Эти решения обеспечили сохранение около 5,5 млн рабочих мест.

Также роль, по оценке кабмина, сыграла программа стимулирования найма. Речь о субсидиях работодателям, которые трудоустроят безработных.

Среди других мер - отсрочки по страховым и налоговым платежам, арендной плате, плюс меры по их уменьшению.

Только за счет снижения страховых взносов предприниматели в прошлом году сэкономили около 300 млрд рублей, а за счет списания за второй квартал налогов и страховых платежей - еще почти 100 млрд рублей.

"В первую очередь поддержали компании, которые работали с гражданами напрямую и предоставляли услуги", - объяснил глава правительства.

Более 2,5 трлн рублей было направлено на поддержку россиян в период пандемии, это более 10% федерального бюджета, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.

"Мы стремились максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся без работы, семьи с детьми. Назову только одну цифру: на дополнительную поддержку граждан было направлено более 2,5 трлн рублей. Много это или мало? Для сравнения - это свыше 10% всего федерального бюджета страны", - сказал Мишустин.

По словам премьера, каждая вторая семья в России получила выплаты в период пандемии.

"В условиях распространения коронавируса мы поддержали выплатами каждую вторую семью в стране. В них растут свыше 28 млн детей", - сказал он.

Весной 2020 года президент России Владимир Путин предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет, для семей с детьми от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. В конце июня 2020 года глава государства сообщил о второй выплате в размере 10 тыс. всем семьям, где воспитывают детей до 16 лет. На поддержку семей с детьми во время пандемии было выделено почти 600 млрд рублей в 2020 году.

В России необходимо восстановить рынок труда, применяя современные подходы к управлению трудовыми ресурсами, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.

По словам Мишустина, сейчас важно восстановить рынок труда и уже сейчас в 17 регионах страны показатели занятости вернулись к допандемийным значениям.

«Необходим современный подход к управлению трудовыми ресурсами», — сказал премьер-министр.

Он напомнил о новых возможностях трудиться вне офиса, установленном порядке временного перевода сотрудников на удалёнку.

По словам Мишустина, планируется использование дистанционных возможностей поиска работы, в том числе проактивное оказание услуг.

За первый квартал 2021 года в рамках национальной гарантийной системы (НГС) было привлечено 123,5 миллиарда рублей консолидированного объема финансовой поддержки для развития компаний малого и среднего бизнеса (прирост на 38 процентов по сравнению с 1 кварталом 2021 года). Предпринимателям в рамках 4,4 тысячи сделок было выдано 44 миллиарда рублей гарантийной поддержки, что на 47 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший спрос на поддержку в рамках НГС зафиксирован у предпринимателей, работающих в сфере строительства — 33,8 миллиарда рублей, обрабатывающего производства — 28,8 миллиарда рублей, торговли — 23,8 миллиарда рублей, сельского хозяйства — 11,6 миллиарда рублей, а также в научно-технической деятельности — 4,9 миллиарда рублей.

В ТОП-5 регионов, где предприниматели наиболее активно обращались за поддержкой НГС, входят Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская область и Республика Татарстан.

Рамблер

«Спрос на финансовые меры поддержки планомерно растет. В период ограничительных мер, связанных с коронавирусом, интерес к поддержке НГС был во многом связан с введением антикризисных мер. Были существенно упрощены процедуры получения кредитно-гарантийных продуктов, снят ряд отраслевых ограничений, большой спрос со стороны бизнеса был на программы кредитования ФОТ и ФОТ 2.0. Прирост объема выдач, который мы видим по итогам первого квартала текущего года, это уже тренд на восстановление экономики. Бизнесу нужны средства не столько на «выживание», сколько на развитие», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

НГС (национальная гарантийная система) — это трехуровневая модель оказания финансово-гарантийной поддержки компаниям малого и среднего бизнеса, включающая в себя: гарантии и поручительства Корпорации МСП, поручительства региональных гарантийных организаций, прямые кредиты и банковские гарантии МСП Банка. В частности, благодаря росту выдачи прямых кредитов МСП Банка компаниям МСП почти в 2 раза (15,2 миллиарда рублей по итогам 1 квартала 2021 года против показателя в 8 миллиардов рублей за аналогичный период в 2020 году), объем финансовой поддержки МСП Банка вырос с 35,8 до 43,3 миллиарда рублей.

Большинство предпринимателей пострадавших отраслей (80%) осведомлены о программе ФОТ 3.0, благодаря которой они могут получить кредит по льготной ставке. Об этом сообщается в исследовании компании Ifors Reseach, проведенном в апреле среди 500 предпринимателей средних, малых и микрокомпаний пострадавших отраслей, ведущих свою деятельность в России.

По данным аналитики, 80% предпринимателей пострадавших отраслей знают о том, что по программе ФОТ 3.0 с 9 марта по 1 июля 2021 года можно взять кредит по ставке 3%. Чуть больше половины (52%) предпринимателей из тех, кто знает о программе, планируют обращаться за получением кредита. 60% МСП хотели бы получить кредит по программе кредитования в размере до 100 млн рублей.