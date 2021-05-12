Жадность: Мишустин объяснил рост цен

Российский премьер-министр Михаил Мишустин
назвал одной из причин роста цен на продукты жадность некоторых производителей и торговых сетей. Об этом пишет
«Коммерсант».
Премьер подчеркнул, что у властей есть план борьбы с инфляцией.
«У правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах», - сказал он.
По словам Мишустина, многие российские бизнесмены подняли цены на свою продукцию вслед за ростом цен на глобальном рынке.
«А импортируемая инфляция стала оборотной стороной наших успехов в наращивании экспортного потенциала АПК. Что подтолкнуло рост цен внутри страны, прежде всего на социально значимые товары», - объяснил он.
Как писал «Рамблер», в январе 2021 года рост цен на продукты в России стал максимальным за последние пять лет. Аналитики компании FinExpertiza подсчитали, что потребительские цены на продукты в январе 2021-го выросли на семь процентов к январю 2020-го, опередив инфляцию.
Как сообщает
ТАСС со ссылкой на данные Росстата, с начала апреля потребительские цены в РФ выросли на 0,6 процента, а с 1 января - на 2,7 процента. В годовом выражении инфляцию на 26 апреля Росстат
оценивал в 5,54 процента.
Мишустин напомнил, что правительство выделило около 15 миллиардов рублей на поддержку производителей муки, хлеба, сахара.