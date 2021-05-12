Жадность: Мишустин объяснил рост цен

По словам Мишустина, многие российские бизнесмены подняли цены на свою продукцию вслед за ростом цен на глобальном рынке.

Как писал «Рамблер», в январе 2021 года рост цен на продукты в России стал максимальным за последние пять лет. Аналитики компании FinExpertiza подсчитали, что потребительские цены на продукты в январе 2021-го выросли на семь процентов к январю 2020-го, опередив инфляцию.