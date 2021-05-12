Украине предрекли коллапс из-за долгов

Экс-глава Минфина
отметил, что киевские власти строят дороги в стране за счет заимствований под высокие проценты. Государственная автотранспортная служба Украины «Укравтодор» остается без выручки, а долги ложатся на «Дорожный фонд». Уманский
считает, что в скором времени весь целевой фонд будет расходоваться на покрытие долгов, а на обслуживание трасс не останется денег.
Бывший министр считает, что возможность гасить старые долги с процентами за счет новых иссякнет, а пирамида «лопнет как мыльный пузырь». И тогда на Украине может повториться аргентинский сценарий, когда была парализована финансовая система, не работали коммунальные службы, были перебои с электричеством и водоснабжением. Уманский призвал прекратить накапливать долг, чтобы избежать подобного прогноза и возвращения к «первобытно-общинному строю».