Украине предрекли коллапс из-за долгов

Бывший министр считает, что возможность гасить старые долги с процентами за счет новых иссякнет, а пирамида «лопнет как мыльный пузырь». И тогда на Украине может повториться аргентинский сценарий, когда была парализована финансовая система, не работали коммунальные службы, были перебои с электричеством и водоснабжением. Уманский призвал прекратить накапливать долг, чтобы избежать подобного прогноза и возвращения к «первобытно-общинному строю».