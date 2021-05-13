Курс доллара: плохие новости от ФРС США

Эксперт отметил, что ранее доллар снова начал расти ко многим валютам, включая евро, юань и рубль. Произошло это на фоне публикации данных об апрельском скачке цен в США на 0,8 процента (годовая инфляция составила 4,2 процента).
По мнению Купцикевича, это говорит о том, что игроки еще не готовы наращивать продажи американской валюты. Аналитик подчеркнул, что в ФРС ранее уже предупреждали о скачке инфляции и называли его краткосрочным.
«Вера рынков, что ФРС будет делать как должна, а не как говорит, краткосрочно помогает доллару», - заявил Купцикевич.
По его мнению, ФРС сохранит «ультрамягкую» политику, чтобы подпитывать экономический рост и не вызвать рецессию. Эксперт назвал это хорошими новостями для сырьевых рынков (а, значит, и для рубля) и плохими для доллара.
Он обратил внимание, что российский Центробанк
активно повышает ставку в последнее время, это поддерживает рубль.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи
вечером 12 мая курс доллара рос на 35,25 копейки, до 74,46 рубля. Евро дешевел на 13,5 копейки, до 89,91 рубля.