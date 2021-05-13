Курс доллара: плохие новости от ФРС США

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Эксперт отметил, что ранее доллар снова начал расти ко многим валютам, включая евро, юань и рубль. Произошло это на фоне публикации данных об апрельском скачке цен в США на 0,8 процента (годовая инфляция составила 4,2 процента).

По мнению Купцикевича, это говорит о том, что игроки еще не готовы наращивать продажи американской валюты. Аналитик подчеркнул, что в ФРС ранее уже предупреждали о скачке инфляции и называли его краткосрочным.

«Вера рынков, что ФРС будет делать как должна, а не как говорит, краткосрочно помогает доллару», - заявил Купцикевич.

По его мнению, ФРС сохранит «ультрамягкую» политику, чтобы подпитывать экономический рост и не вызвать рецессию. Эксперт назвал это хорошими новостями для сырьевых рынков (а, значит, и для рубля) и плохими для доллара.

Он обратил внимание, что российский Центробанк активно повышает ставку в последнее время, это поддерживает рубль.