Многие продукты в апреле подешевели. Но отдельные позиции - яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, сахар - еще требуют особого внимания.

К такому выводу пришли участники совещания по мониторингу цен на социально значимые товары под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова

Так, в апреле цены на плодоовощную продукцию выросли на 1%, что существенно ниже традиционной динамики . Рост цен на другие продукты питания (за исключением плодоовощной продукции) замедлился до 0,7% с 1,2% в марте.

Однако пока такие продукты, как яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, сахар, не в полной мере стабилизировалась, отметили участники совещания.

Для этого правительство уже предприняло отдельные меры оперативного реагирования. Помимо этого, предусмотрены экономические меры регулирования. В частности, для производителей сахара полагаются льготные кредиты (под 1-5%) на закупку сахарной свёклы. Мукомолам компенсируют часть затрат на покупку пшеницы, хлебопёкам возмещаются затраты на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий, если они сохраняют свои цены.

Также сейчас завершается формирование зернового демпфера, приняты аналогичные решения о введении демпфера по подсолнечному маслу и подсолнечник. Механизм зернового демпфера заработает уже 2 июня. По нему рассчитывать экспортную пошлину на зерно будут рассчитывать от мировой цены, а аграриям будут возвращаться деньги от пошлины.

Теперь должен быть создан механизм анализа цен на мировых рынках для того, чтобы оценивать возможное их влияние на стоимость продукции в России и вовремя принимать меры. Поручение ускорить эту работу министерствам дал Андрей Белоусов. Этот механизм планируется запустить в ближайшее время.

В России темпы роста цен на продукты в 2021 году ниже средних значений в мире. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко

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«Рост цен на продовольствие в России не такой, как на мировом рынке: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, в мире цены на продовольствие в апреле этого года на 30,8% выше показателя за соответствующий период прошлого года», — передает слова Абрамченко пресс-служба.

Удалось достигнуть рекордных темпов роста в агропромышленном комплексе, несмотря на пандемию, которая была причиной кризиса рынка продовольствия в мире. Также Абрамченко сообщила, что в мире уменьшилось предложение на рынке продовольствия. На это повлияла пандемия коронавируса и масштабная засуха.

Председатель правительства России Михаил Мишустин , выступая в Госдуме с ежегодным отчетом кабинета министров, заявил, что ответственность за рост цен на продукты питания в стране лежит на некоторых производителях и торговых сетях, которые наживаются на ажиотажном спросе, сообщает РИА «Новости».

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«Важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность, жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах», — заметил Мишустин.

Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал заявление председателя правительства РФ Михаила Мишустина о том, что одной из причин роста цен на продукты является «жадность отдельных производителей и торговых сетей». Он пояснил, что премьер говорил о важности соблюдения баланса между извлечением прибыли и социальными задачами перед обществом, передаёт РЕН ТВ.

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Целью бизнеса является извлечение прибыли. Но извлечение прибыли должно всегда соизмеряться и социальными задачами, которые несут предприниматели перед обществом. Поэтому нахождение вот этого баланса — это та золотая середина, которой нужно придерживаться, в том числе предпринимателям, — пояснил Силуанов.

Глава Минфина отметил, что для сдерживания роста цен на продукты сейчас задействуются рыночные инструменты. В первую очередь демпфер. Когда мировые цены идут вверх и отличаются от внутренних, чтобы предупредить вывоз товаров на внешние рынки, часть сверхмаржи изымается и возвращается производителям. По словам Силуанова, этот механизм уже был испробован на нефтепродуктах и показал себя достаточно успешно.

Вторым механизмом он назвал оказание финансовой помощи в виде субсидий производителям. Одним из условий их предоставления является сдерживание цен.

Кроме того, по мнению министра, рост цен сдерживает диалог властей с производителями, готовность находить «здоровые компромиссы».

По словам министра, до 20 декабря будут заключены соглашения между производителям и розничными сетями, которые до апреля ограничат цены на сахар и подсолнечное масло.

Кроме того, в 2021 году производители сахара, хлеба, а также переработчики муки получат поддержку от государства.

Решетников также сообщил, что с 15 февраля по 30 июня Россия может ввести квоту на экспорт зерна в размере 17,5 млн тонн.

Помимо этого, может быть введена пошлина на экспорт подсолнечного масла.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе совещания сообщил, что правительственные меры должны привести к снижению цены на сахар до 46 руб. за кг, на подсолнечное масло — до 110 руб. за кг.

Ранее Генеральная прокуратура организовала проверку по факту подорожания продуктов питания в России. По данным ГП, сахар за прошедшую часть года подорожал более чем на 70%, а подсолнечное масло почти на 25%.

Тенденция роста цен на основные продукты питания зависит от растущего спроса и может продолжаться в ближайшие месяцы. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал в четверг старший экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Абдолреза Аббассиан, комментируя рост среднего значения индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия.

Как сообщала ранее ФАО, этот показатель продолжает расти 11-й месяц подряд и достиг самого высокого уровня с мая 2014 года.

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"Цены установились высокие из-за соотношения спроса и предложения. Спрос сейчас достаточно высокий, и, если он будет продолжать расти, цены в ближайшие месяцы увеличатся. Но, возможно, спрос не будет расти быстрыми темпами из-за общих экономических условий, осложняемых последствиями и влиянием пандемии", - сказал эксперт.