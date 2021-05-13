Не для россиян: «Р-Фарм» займётся производством вакцины AstraZeneca на экспорт

Российская компания «Р-Фарм» в июне выпустит в гражданский оборот произведённую на своих мощностях вакцину против коронавируса, которую разработали Оксфордский университет и англо-шведская фирма AstraZeneca. Однако россиян этим препаратом прививать не будут.

Об этом рассказал гендиректор «Р-Фарм» Василий Игнатьев . По его словам, компания будет выпускать несколько сотен тысяч доз в месяц, но исключительно для поставок за рубеж. Внутри России колоть препарат не собираются.

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«Наибольший интерес к вакцине сейчас проявляют страны Персидского залива», — сказал глава «Р-Фарм», добавив, что компания будет заниматься экспортом препарата совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

О планах производить в России вакцину AstraZeneca глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил ещё в июле 2020 года, когда препарат только разрабатывали. Основатель и председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик отмечал, что его компания предоставит технологические мощности для выпуска вакцины и станет хабом для поставок препарата в десятки стран, включая Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Европу.

В конце прошлого года AstraZeneca, РФПИ, «Р-Фарм» и Центр Гамалеи договорились о создании и реализации программы клинических исследований комбинированной вакцины AstraZeneca и «Спутник V». Каждый разработчик обязался предоставить по одному собственному вектору для нового препарата. Исследования объединённой двухкомпонентной вакцины начались в феврале 2021 года.

Клинические испытания третьей фазы вакцины AstraZeneca в России планировалось провести с участием 150 человек. Но в сентябре 2020 года «Известия» сообщили, что испытания приостановили.

Скандальная вакцина

Во всем мире от применения вакцины AstraZeneca (AZD1222) частично или полностью отказались более 20 стран. В частности, вакцинацию населения этим препаратом приостановили в Германии, Франции, Италии, Испании, Исландии, Нидерландах, Норвегии, Словакии, а также за пределами Европы — в Индонезии и Таиланде.

Поводом стали сообщения сообщениями о тромбозе и эмболии у некоторых вакцинированных пациентов и нескольких случаях смерти. Первый из них зафиксировали в Австрии, позже стало известно, что умирают привитые AstraZeneca в Дании, Италии и Словакии.

Тем не менее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) по итогам расследования всех случаев тромбоза и эмболии у пациентов признало вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной. В своём заявлении регулятор отметил, что преимущества препарата перевешивают риск проявления побочных эффектов, поэтому его можно использовать. Об этом же заявили и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение не продлевать договор на поставки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в Евросоюз (ЕС) на второе полугодие 2021 года, передаёт агентство Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона

Шведско-британская AstraZeneca стала первой из шести западных фармацевтических компаний, у которых ЕК сделала предзаказ на 2,3 млрд доз препарата ещё во втором полугодии 2020-го, до завершения разработки вакцин. Договор с фирмой на 400 млн доз подписали в августе 2020-го, задолго до выхода продукта на рынок. ЕК по нему внесла предоплату в 336 млн.

18 марта в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) заявили, что преимущества вакцины и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски. Но уже 7 апреля специалисты организации признали тромбоз пусть и крайне редким, но всё же подтверждённым побочным эффектом применения вакцины. Тем не менее на фоне вновь открывшихся обстоятельств компания AstraZeneca и Оксфордский университет приостановили испытания своей вакцины от коронавируса на детях и подростках.

Европейская комиссия подала в суд на производителя вакцин AstraZeneca из-за срыва графика поставок. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

В Еврокомиссии сообщили, что англо-шведская компания не соблюла некоторые положения двустороннего договора, после чего орган подал иск от лица 27 государств-членов Евросоюза. «Что имеет значение для нас в данном случае: оперативная доставка достаточного количества доз, которые были обещаны европейским гражданам на основании договора», — пояснил представитель Еврокомиссии.

В AstraZeneca в свою очередь выразили сожаление из-за решения Евросоюза подать иск и заявили о готовности «решительно защищаться в суде».

О решении Еврокомиссии начать судебное разбирательство против производителя вакцин AstraZeneca стало известно 22 апреля. Сообщалось, что с помощью иска в ЕС рассчитывают обязать AstraZeneca поставить все дозы вакцины от COVID-19, полагающиеся объединению по контракту.

В конце февраля стало известно, что Европа недополучит десятки миллионов доз вакцины от AstraZeneca во втором квартале этого года ― блок получит всего 30 миллионов доз вместо заявленных 90. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила компании AstraZeneca запретом экспортировать ее вакцину от коронавируса из Евросоюза в другие государства в связи с резким сокращением поставок.

Компания AstraZeneca является ненадежным поставщиком вакцин от коронавируса, поэтому Еврокомиссия решила не возобновлять заказ на поставку препарата, заявил глава канцелярии премьера Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик

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«Поводом для этого [обновления контракта] стала ненадежность фирмы [AstraZeneca]. Фирма AstraZeneca была той, с которой было больше всего проблем в части сроков поставок и их объемов», – передает его слова РИА «Новости».

Министерство здравоохранения Бразилии объявило во вторник о том, что приостанавливает вакцинацию беременных оксфордским препаратом от COVID-19. Причиной моратория стала смерть 35-летней женщины от инсульта, который мог быть спровоцирован прививкой.

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) накануне сообщило о трагичном случае, произошедшем в Рио-де-Жанейро 10 мая. Женщина, которая находилась на шестом месяце беременности, была госпитализирована 5 мая с сильнейшими головными болями. Ей диагностировали инсульт. На следующий день она потеряла ребенка, а 10 мая скончалась сама.

Бразильский регулятор уже приступил к расследованию этого случая с точки зрения "возможной связи с применением вакцины, которой была привита беременная". Анализ будет включать в себя доскональное изучение истории болезни погибшей.

В ответ на решение бразильских властей компания AstraZeneca опубликовала заявление, в котором разъясняет, что клинические исследования вакцины от коронавируса не включали в себя испытания на беременных и кормящих женщинах.

В инструкции, которая прилагается к оксфордской вакцине, используемой в Бразилии, содержатся следующие рекомендации: "Это лекарство нельзя использовать беременным женщинам без консультации с врачом. Сообщите своему лечащему врачу, если вы беременны, кормите грудью или планируете беременность. Имеются ограниченные данные об использовании вакцины против COVID-19 (рекомбинантной) у беременных или кормящих женщин".

Бразильский минздрав на всякий случай также ограничил вакцинацию беременных препаратами производства компаний Sinovac и Pfizer . Получить прививку пока смогут только люди с хроническими заболеваниями.

Беременные с хроническими заболеваниями вошли в приоритетную группу бразильского Национального плана вакцинации населения от COVID-19 в середине марта, а в конце апреля в эту группу включили всех беременных в стране.

В Австралии 80-летняя женщина столкнулась с симптомами в виде огромных синяков по всему телу после вакцинации препаратом AstraZeneca, передает Daily Mail.

Морин Дебоик находится в больнице Фионы Стэнли в Перте уже две недели. По словам ее дочери, сначала темный синяк появился на языке, а затем они распространились по всему телу.

Количество тромбоцитов в организме женщины упало до нулевого уровня. Однако после двух переливаний крови удалось поднять их до двух.

Кроме того, Дебоик провели биопсию костного мозга, которая показала, что ее организм производил достаточно белых тромбоцитов, но сейчас он атакует и разрушает эти сгустки крови.

Эксперты Всемирного конгресса вакцин-2021, который проходит в онлайн-формате из-за пандемии, назвали лучшую вакцину от коронавируса. Об этом говорится на сайте мероприятия.