Дефицит ликвидности: россиянам предсказали нехватку денег

Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Артем Дешко предсказал серьезный дефицит ликвидности в российской экономике в текущем году. Нехватку денег на фоне восстановления экономики обеспечат несколько причин, пишут «Ведомости».

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По его мнению, в прошлом году денежное предложение сохранялось за счет запасов банков и кредитной активности, однако в 2021-м повторить такой маневр вряд ли удастся. Эксперт указал, что денежная база за 2020 год выросла на 9,8 процента, в то время как в США этот показатель составляет 52 процента, а в еврозоне — 56 процентов.

Другой причиной станет отмена льгот для банков в части учета качества долга, свертывание программ льготного кредитования и реструктуризации долгов. По словам экономиста, чтобы избежать проблем, Центробанку придется заметно увеличить объемы рефинансирования коммерческих банков.

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв в целом согласился с опасениями. Он отметил, что следует сохранить определенную мягкость в денежно-кредитной политике, которая заметно ужесточилась в последнее время. Также Широв подчеркнул, что на сокращение ликвидности оказывает влияние рост инфляции.

Замдиректора Института исследований и экспертизы ВЭБа Олег Засов , напротив, не видит, откуда может взяться острый дефицит средств в банковской системе. По его мнению, структурный профицит составляет два триллиона рублей, а на случай проблем у банков у регулятора уже готовы соответствующие инструменты.

В свою очередь, руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольга Беленькая отметила, что добавить ликвидности банкам смогут граждане, которые из-за роста ставок начнут возвращать на рублевые депозиты наличные средства.

Центральный банк России в пятницу, 23 апреля, повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта, до 5% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

"Совет директоров Банка России 23 апреля 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,00% годовых", — отмечается в заявлении.

Последний раз регулятор повышал ключевую ставку 22 марта этого года, на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых.

Отмечается, что Центробанк весь прошлый год боролся за здоровье российской экономики после нанесенного ей пандемией коронавируса вреда, впервые применив свою главную "пилюлю" — стимулирующую денежно-кредитную политику. В результате уже летом регулятор снизил ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. Однако с осени в стране начала разгоняться инфляция, и регулятор был вынужден поставить цикл смягчения на паузу. По данным Росстата, инфляция в годовом выражении по-прежнему превышает цель регулятора: в марте она ускорилась до 5,8% с февральских 5,7%.

Российский Центробанк зафиксировал резкий отток денег из банков в наличность. По словам экспертов, это может быть связано с подготовкой граждан к майским праздникам и призывом Европарламента отключить Россию от мировой системы обмена информацией о платежах SWIFT.

В апреле объём наличных денег в обращении, поступивших через банки, вырос на 366,9 млрд рублей. Это самый резкий отток в наличность с начала 2021 года, сообщил РБК со ссылкой на данные ЦБ.

При этом, если исключить сезонный рост наличных в обращении в конце года, апрельские показатели будут сопоставимы с уровнем июня 2020 года — 391,8 млрд рублей. Это период, когда в России только начали снимать ограничения после первой волны пандемии коронавируса.

Причины нового всплеска

Начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин отметил, что перед майскими праздниками в России традиционно наблюдается активизация спроса на наличные деньги. Но в 2021 году в этот период отток оказался выше почти на 100 млрд рублей. По словам эксперта, одной из причин могло стать решение властей увеличить число нерабочих дней в мае. Данные Банка России показали, что россияне наращивали объём наличных на руках в течение всего апреля, а 28–29 апреля этот процесс ускорился.

23 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила президента Владимира Путина сделать период с 1 по 10 мая выходными днями. Она пояснила, что на майские праздники россияне часто едут на дачу и за город, и зачастую они передвигаются в переполненном общественном транспорте. Это увеличивает риск распространения коронавируса. Глава государства идею поддержал и в тот же день подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая включительно стали нерабочими с сохранением за работниками зарплаты.

Руководитель Центра исследования финансовых технологий «Сколково»-РЭШ Егор Кривошея указал, что неопределённость действительно стимулирует население снимать наличные: «Помимо нерабочих дней на это также могли повлиять новости о внешнеэкономических шоках, связанные с возможными санкциями и потенциальными рисками ограничений международных переводов. Несмотря на то, что эти риски могут не реализоваться, появление этих новостей в информационном пространстве формирует ожидания потребителей и может влиять на спрос на наличные».

28 апреля европарламентарии внесли проект резолюции, в которой предложены меры на случай нападения России на Украину. По словам депутатов, если наращивание военной мощи в будущем выльется во вторжение, то ЕС должен заставить Москву заплатить суровую цену.

Депутаты предложили остановить импорт нефти и газа из России, отключить Россию от системы SWIFT, а также заморозить европейские активы «близких к российским властям олигархов» и активы членов их семей, кроме того аннулировать им всем визы. 29 апреля резолюцию приняли, но она носит всего лишь рекомендательный характер.

Кроме того, спрос на наличные в России сохраняется из-за эффектов, возникших в пандемию, подчеркнул Сусин. Речь низкой привлекательности банковских вкладов и укрупнение серого сегмента экономики.

Банк России по итогам 2020 года сократил убыток в три раза по сравнению с предыдущим годом - до 61,5 млрд рублей, следует из его годового отчета.

Банк России завершил с убытком четвертый год подряд, последний раз он получал прибыль в 2016 году благодаря высоким ставкам и дефициту ликвидности у банков. Полученные в последующие годы убытки объяснялись прежде всего переходом к структурному профициту ликвидности (при котором центральный банк несет расходы на выплату банкам процентов за то, что они размещают на его депозитах избыточную ликвидность) и крупными расходами на спасение банков в ходе "расчистки" банковского рынка. В итоге убыток Банка России в 2017-2019 году превысил триллион рублей (1052,5 млрд руб.).

В 2020 году процентные расходы Банка России сократились благодаря уменьшению структурного профицита ликвидности и снижению ключевой ставки; одновременно из-за снижения ставок на мировых финансовых рынках уменьшились доходы ЦБ от размещения валютных резервов.

В прошлом году Банк России продал правительству весь свой пакет акций Сбербанка за 2,1 трлн рублей, львиную долю дохода от сделки перечислил в федеральный бюджет (за исключением 300 млрд руб.) и не успел получить дивиденды по итогам 2019 года.

Банк России по итогам 2020 года сократил убыток в три раза по сравнению с предыдущим годом - до 61,5 млрд рублей, следует из его годового отчета.

Банк России завершил с убытком четвертый год подряд, последний раз он получал прибыль в 2016 году благодаря высоким ставкам и дефициту ликвидности у банков. Полученные в последующие годы убытки объяснялись прежде всего переходом к структурному профициту ликвидности (при котором центральный банк несет расходы на выплату банкам процентов за то, что они размещают на его депозитах избыточную ликвидность) и крупными расходами на спасение банков в ходе "расчистки" банковского рынка. В итоге убыток Банка России в 2017-2019 году превысил триллион рублей (1052,5 млрд руб.).

В 2020 году процентные расходы Банка России сократились благодаря уменьшению структурного профицита ликвидности и снижению ключевой ставки; одновременно из-за снижения ставок на мировых финансовых рынках уменьшились доходы ЦБ от размещения валютных резервов.

В прошлом году Банк России продал правительству весь свой пакет акций Сбербанка за 2,1 трлн рублей, львиную долю дохода от сделки перечислил в федеральный бюджет (за исключением 300 млрд руб.) и не успел получить дивиденды по итогам 2019 года.

В связи с изменением структуры и качества активов Банка России в 2020 году сложились чистые расходы по формированию провизий Банка России на 116 млрд руб. (против чистых доходов от восстановления провизий в 2019 году), говорится в годовом отчете.

Также на финансовый результат оказали влияние сложившиеся по итогам года чистые отрицательные реализованные курсовые разницы, возникшие при купле-продаже иностранной валюты на внутреннем и внешнем рынках по курсу, отличному от официальных курсов.

Российская банковская система одна из самых кабальных в мире. Об этом 13 мая заявил предприниматель Олег Дерипаска в рамках расширенного заседания наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина на тему «Денежно-кредитная политика в России сегодня: Доступность капитала, положение в мировой иерархии финансовых рынков».

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«Банкам выгоднее обложить нас обеспечительными мерами до трусов. У нас самая кабальная система из существующих в мире. Ты даже не можешь провести досрочное погашение без штрафов. Я не говорю, что надо нападать на банки и терзать их. Давайте создавать альтернативы: нужно обеспечить ликвидность, нормальный ломбардный список, раз создали кредитное агентство, то нужно верить этим рейтингам. Запустить этот механизм», — сказал Дерипаска.

Мягкая денежно-кредитная политика помогла российской экономике в период кризиса. Об этом 13 мая заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов , выступая на расширенном заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина на тему «Денежно-кредитная политика в России сегодня: Доступность капитала, положение в мировой иерархии финансовых рынков».

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«Рост создается не монетарной политикой. С этим Центральный банк полностью согласен. Действительно, в долгосрочном периоде монетарная политика нейтральна. И потенциал роста экономики зависит в первую очередь от роста производительности, от труда и капитала, — сказал Тремасов. — Те факторы, которые создаются структурными преобразованиями, но никак не монетарной политикой. Часто приходится слышать, что Центральный банк не интересует ничего, кроме его таргета инфляции в 4%. И всё. Нет, это не так. В рамках политики таргетирования инфляции, к которой мы перешли, мы в первую очередь регулируем спрос в экономике, и инфляция для нас служит таким термометром, который показывает температуру экономики».

Как подчеркнул Тремасов, в период кризиса год назад Банк России был вынужден перейти к стимулирующей денежно-кредитной политике.

«Это то, что нужно было в кризис, когда спрос существенно провалился. Мягкая ДКП помогла экономике», — сказал Тремасов.