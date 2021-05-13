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Росстат объявил о замедлении инфляции

Вероника Полынина
1 час назад
Инфляция в России за неделю с 5 по 11 мая замедлилась до 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
Росстат объявил о замедлении инфляции
Фото: ТАССТАСС
Рост потребительских цен с начала мая составила 0,2%, с начала года – 3%.
Больше всего на минувшей неделе подорожала белокочанная капуста (+4,9%). Также выросли цены на картофель (+2,9%), репчатый лук (+2,5%), морковь (+2,2%), свежие огурцы (+1,9%). При этом подешевели помидоры (-0,6%) и яблоки (-0,2%).
Также Росстат зафиксировал рост цен на туристические услуги, в частности, проживание в гостиницах. Хостелы в среднем по стране подорожали на 1,8%, мотели и гостиницы с одной звездой подорожали на 1,3%, двухзвездочные гостиницы – на 2,1%, трехзвездочные – на 3,7%, стоимость проживания в четырех- и пятизвездочных гостиницах выросла на 2,3%.
Цены на куриные яйца снизились на 1%, на сахар-песок – не изменились, подсолнечное масло подорожало на 0,4%.
Ранее, как писал «Рамблер», российский премьер-министр Михаил Мишустин назвал одной из причин роста цен на продукты жадность некоторых производителей и торговых сетей.
Экономика,Михаил Мишустин,Росстат,
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